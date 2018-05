Zleva ministr zahraničí v demisi Martin Stropnický a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek 31. května 2018 v Praze na schůzi, na které měla Sněmovna řešit údajnou výrobu a testování jedu novičok v Česku. Poslanci se ale k debatě vůbec nedostali. Do elektronického hlasovacího zařízení se jich neregistroval dostatečný počet, Sněmovna nebyla schopna hlasovat.

Praha - Poslanci dnes o výrocích prezidenta Miloše Zemana o jedu novičok na řádné schůzi jednat nebudou. Sněmovna návrh KDU-ČSL odmítla. Nehlasovali pro něj poslanci ANO, SPD, ČSSD a KSČM. Ráno odpůrci projednání kauzy novičok zablokovali mimořádnou schůzi k tématu svolanou na podnět TOP 09, ODS, Pirátů, KDU-ČSL a STAN k tomuto tématu. Byla odročena na neurčito. Piráti následně v rámci debaty o změnách programu řádné schůze neprosadili návrat ke schůzi k novičoku.

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek chtěl, aby se poslanci zabývali rozpornými stanovisky předsedy vlády v demisi Andreje Babiše (ANO) a prezidenta k výrobě a zkoušení novičoku v Česku. Poukazoval na to, že prezident i premiér citovali ze stejných dokumentů zpravodajských služeb. "Je v nich jasně napsáno, že se v ČR žádný typ novičoku nevyráběl, neskladovat a nevyvíjel," zdůraznil Bělobrádek, který předsedá sněmovní komisi pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby.

Blok ke změnám programu schůze pak využili řečníci s přednostním právem k přednášení svých postojů k případu. Posloužil tedy podobně, jako by se odehrávala debata o návrhu programu mimořádné schůze k novičoku, který by s největší pravděpodobností schválen nebyl a schůze by se vůbec neuskutečnila.

Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek prohlásil, že Zemanovy výroky byly vzkazem do Kremlu, jak za něj bojuje. Poukázal na to, že je využila ruská propaganda. Sněmovna je podle Kalouska tou správnou autoritou, aby uvedla záležitost na pravou míru. Vít Rakušan z klubu STAN navrhovaný bod lidovců podpořil jako možnost učinit definitivní tečku v kauze novičok. Podle předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury by usnesení k novičoku měla přijmout Sněmovna jako celek, nejen její zahraniční výbor a komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství.

Naopak proti návrhu KDU-ČSL se vyslovila Helena Válková (ANO) a Leo Luzar (KSČM), podle kterého jde o humbuk. "Cílem byl, je a ještě dlouho bude prezident Zeman," řekl.

Ráno bylo v sálu málo poslanců přihlášených do hlasovacího systému a Sněmovna nebyla usnášeníschopná. Kritice čelil předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) za to, že mimořádnou schůzi odročil, aniž by se snažil o dohodu klubů. Vondráček se bránil slovy, že postupoval standardně. "Jestli se nesejdete v potřebném počtu, předsedající nemůže nic jiného dělat," vzkázal klubům, z nichž vzešel podnět ke svolání schůze k novičoku.

Debatu pak vzbudil i návrh poslance ANO Josefa Hájka, aby poslanci jednali o "zmaření" mimořádné schůze absencí části poslanců ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Odhlášení jiných poslanců ze systému mělo podle Hájka ukázat, kdo o debatu o novičoku ve Sněmovně skutečně stojí. "Jste zcela mimo politickou realitu," reagoval předseda ODS Petr Fiala. Podle Bělobrádka by Sněmovna mohla jednat také o tom, že za ANO byl na začátku mimořádné schůze přihlášen jediný poslanec za ANO. Byl jím Vondráček, který o tom v diskusi informoval.

Debatu o jedu rozvířil Zeman, když prohlásil, že podle zprávy, kterou mu dodali vojenští zpravodajci, se novičok v Česku v malém množství vyráběl a testoval. Látkou typu novičok byl v březnu ve Velké Británii otráven dvojitý agent Sergej Skripal. Británie za viníka útoku označila Rusko, které následně uvedlo, že jed mohl pocházet i z Česka.

Zemanova slova o výrobě novičoku v České republice popřeli vládní činitelé i sněmovní a senátní výbory. Sněmovní komise pro kontrolu činnosti vojenského zpravodajství uvedla, že se uskutečnila pouze laboratorní mikrosyntéza pro výzkumné a ochranné účely, která není podle mezinárodní úmluvy považována za výrobu. Komise vyzvala Zemana, aby "zachovával utajovaný režim zpravodajských informací".

Do elektronického hlasovacího systému byly ráno přihlášeny nejvýše čtyři desítky poslanců, jejich počet kolísal. V případě, že začal růst, jiní poslanci se zřejmě opět odhlašovali. Opticky však bylo v jednacím sále členů dolní komory více. Je pravděpodobné, že odpůrci debaty o novičoku nebyli do systému přihlášeni záměrně, aby se nemohla uskutečnit. K tomu, aby byla Sněmovna usnášeníschopná, musí být do systému přihlášeno nejméně 67 poslanců.

Schůzi k novičoku vyvolala skupina 55 poslanců z klubů TOP 09, ODS, Pirátů, STAN a KDU-ČSL. Reagovala na vyřazení obdobného bodu z návrhu programu řádné schůze hlasy KSČM, hnutí ANO a SPD. Frakce, které svolání schůze podnítily, mají celkem 70 členů. Usnášeníschopnost dolní komory by tak mohly zajistit. O čtvrtcích, kdy jsou na programu zejména pravidelné interpelace na členy vlády, se ale obvykle poměrně značný počet vládních i opozičních poslanců omlouvá.

"Poslanci ANO, SPD, KSČM a ČSSD nasadili nový a bezprecedentní chvat - nepřihlásili svou přítomnost, tudíž nebyla Sněmovna usnášeníschopná a schůze byla přerušena na neurčito, to je navždy. Hrůza z pravdy zjevně probouzí mimořádnou kreativitu," komentoval situaci na twitteru předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Podle šéfa klubu KDU-ČSL Jana Bartoška byly v sále minimálně dvě třetiny poslanců. Předpokládá, že všichni poslanci, kteří požádali o svolání mimořádné schůze k případu novičok a v sálu se nacházeli, do hlasovacího systému přihlášeni byli.

Místopředseda klubu ODS Marek Benda pokládá za legitimní, že existují poslanci, kteří přijdou do práce a do elektronického systému se nepřihlásí. "Postup předsedajícího, který po šesti minutách přeruší schůzi, aniž by se pokusil svolat jednání o dalším postupu, už za úplně legitimní nepočítám," řekl. Benda pak požádal o přestávku pro jednání frakce. Po ní by měla pokračovat řádná sněmovní schůze.

Opozice označila konec schůze o novičoku za obstrukci a bojkot

ANO, SPD a KSČM přistoupily k bezprecedentní obstrukci, když neumožnily schůzí Sněmovny k novičoku. Novinářům to dnes řekl poslanec Vít Rakušan (STAN) poté, co Sněmovna kvůli nedostatku přihlášených poslanců nemohla začít o bodu jednat. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek označil postup nepřihlášených poslanců za hrůzu z pravdy. Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek mluvil o strachu poslanců z prezidenta Miloše Zemana.

Ve Sněmovně byl opticky dostatek poslanců pro jednání, nepřihlásilo se jich ale potřebných 67, aby schůze byla usnášeníschopná. Podle Rakušana přistoupila "koalice ANO, SPD a KSČM, podporovaná dnes sociálními demokraty" k obstrukcím, které nemají obdoby. "Je skutečně neuvěřitelné, co se v této Poslanecké sněmovně v režii hnutí ANO děje na objednávku Pražského hradu. Kdy se prostě řekne z Pražského hradu, že o novičoku se diskutovat nemá, protože to je někomu nepříjemné," řekl Rakušan. Zdůraznil, že úkolem Sněmovny je právě diskutovat.

Mimořádná schůze byla přerušena na neurčito, než se šéfové poslaneckých klubů dohodnou na novém termínu. Rakušan ale neočekává, že by se to stalo, protože ANO, SPD a KSČM podle něj takovou dohodu nechtějí.

"Poslanci ANO, SPD, KSČM a ČSSD nasadili nový a bezprecedentní chvat - nepřihlásili svou přítomnost, tudíž nebyla sněmovna usnášeníschopná a schůze byla přerušena na neurčito, t.j. navždy. Hrůza z pravdy zjevně probouzí mimořádnou kreativitu," reagoval na twitteru Kalousek.

Bartošek připomněl, že v jednacím sálu bylo dost poslanců, mnoho z nich se ale nepřihlásilo. Zablokování schůze proto označil za cílený bojkot, žádné kuloární informace o tom, že se chystá, předem neměl. "Vnímám to jako projev zbabělosti, strachu z prezidenta, protože tento bod je naprosto klíčový, co se týká reputace České republiky a poškození jména České republiky v zahraničí," řekl k tomu, že se schůze neuskutečnila. V předchozích funkčních obdobích podle něj koalice umožňovala diskusi, i když nakonec hlasovala proti opozičním návrhům. Znemožnění diskuse označil Bartošek za negentlemanské.

Filip: Schůze k novičoku měla sloužit jen k pomlouvání Zemana

Schůze Sněmovny k novičoku měla sloužit k pomlouvání prezidenta Miloše Zemana, proto se komunističtí poslanci nepřihlásili a přispěli k tomu, že dnešní schůze nebyla usnášeníschopná. Novinářům to řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Odmítl kritiku pravicové opozice, že se nepřihlášení poslanci dopustili obstrukcí, podle něj jsou obstrukce součástí politické práce.

"Klub KSČM neměl zájem na tom, aby pod jiným názvem probíhala schůze, která má sloužit pouze k pomlouvání prezidenta republiky," řekl Filip. Prohlásil, že mimořádná schůze by měla být označena cílem, jakého chtějí dosáhnout ti, kdo ji svolávají.

Odmítl kritiku za obstrukce. "Obstrukce je součást politické práce, myslím si, že jsme ji tady zažili za ta léta ve Sněmovně různým způsobem z různých politických stran. ODS se nemůže divit, nebo TOP 09, za to, jak se chovala v minulosti, že jejich nápady nepodporujeme," řekl Filip.

Schůzi k novičoku vyvolala skupina poslanců z klubů TOP 09, ODS, Pirátů, STAN a KDU-ČSL. Reagovala na vyřazení obdobného bodu z návrhu programu řádné schůze hlasy KSČM, hnutí ANO a SPD.

Filip dnes prohlásil, že diskusi ve Sněmovně k novičoku nepovažuje za nutnou. "Já myslím, že tady je jasno, protože pan prezdient se jasně vyjádřil z podkladů, které měl od zpravodajských služeb, a pokud šlo o uzavřené jednání zahraničního výboru, ten už k tomu stanovisko přijal. Já myslím, že nemá smysl další debata, zdržovat schůzi Poslanecké sněmovny od věcí, které má skutečně projednat," řekl.