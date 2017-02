Brno - Lidovci budou dnes na celostátní konferenci na brněnském výstavišti jednat o spojenectví s hnutím STAN. Zatímco předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek považuje za technicky jednodušší pozvat hnutí na lidovecké kandidátky, šéf hnutí STAN Petr Gazdík hovořil o vytvoření integrační strany. Spekuluje se už i o jejím názvu List či Lípa.

Hnutí Starostové a nezávislí už v úterý schválilo, že chce do sněmovních voleb v říjnu kandidovat spolu s KDU-ČSL, SNK-ED a regionálními stranami. Uskupení integrované v jedné volební straně by podle Gazdíka mělo být schopné konkurovat nejsilnějším hráčům.

Bělobrádek už dříve ČTK napsal, že je pro spolupráci se STAN a vznik "třetí síly" a že preferuje účast dalších subjektů na kandidátce lidovců v důstojné a rovnoprávné pozici. V regionech lidovci určitou formu spolupráce většinou podporují, často ale odmítají možnost vytvoření integrační strany. Kraje se většinou obávají toho, že by v takovém případě KDU-ČSL jako značka ve volbách vůbec nefigurovala a nová strana by se nestihla u veřejnosti vžít.

V případě vzniku nového subjektu nebo nasazení zástupců STAN na kandidátky lidovců by stranám pro vstup do sněmovny stačilo pět procent hlasů, v případě volební koalice by se klauzule sčítaly.

STAN s KDU-ČSL začaly o spolupráci jednat v prosinci. Bělobrádek minulý týden v dopise straníkům napsal, že kandidátky by se sestavovaly podle síly obou uskupení v jednotlivých krajích. Gazdík je pro to, aby se o tvorbě kandidátek jednalo případ od případu. Bělobrádek v dopise také uvedl, že lidovci nebudou se STAN spolupracovat za každou cenu. KDU-ČSL podle něj bude žádat, aby kandidáti za STAN nehlasovali v rozporu se zásadními etickými hodnotami KDU-ČSL.