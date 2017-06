Praha - Vláda se bude snažit o dodržení navrhovaného schodku státního rozpočtu 50 miliard korun, řekli dnes při příchodu na jednání koaliční rady zástupci KDU-ČSL. Vicepremiér Richard Brabec (ANO) nicméně nečeká, že by se dnes podařilo dospět ke konečné dohodě o podobě rozpočtu. Lidovci a Brabec se také shodli na tom, že patrně bude třeba svolat mimořádnou schůzi Sněmovny, aby se před volbami podařilo projednat všechny zbývající vládní priority.

"Budeme dělat všechno, abychom se do 50 miliard dostali. Každopádně ty nároky jsou opravdu velké, takže uvidíme, jak to dopadne," řekl vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). "Je evidentní, že bilance příliš nevychází, a ten první návrh z ministerstva financí je výrazným způsobem neuspokojivý pro většinu kapitol," uvedl.

Místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) řekl že z pohledu lidovců je prioritní zvýšení rozpočtu na vědu a výzkum a poskytnutí dalších peněz pro ministerstvo zemědělství.

Brabec uvedl, že z pohledu hnutí ANO jsou dodatečné požadavky v kapitolách ministerstev obrany, dopravy a pro místní rozvoj. Připomněl i to, že nároky všech členů kabinetu výrazně převyšují deficit navržený ministerstvem financí. "Ale upřímně řečeno, ono to tak bylo i v minulých letech a my dnes ten rozpočet spíš rozjednáme a bude se pokračovat dál," řekl.

Koalici čeká kvůli jednání o rozpočtu horké léto, podotkl Brabec. "Těch 50 miliard je dáno a my se s tím budeme muset nějak vyrovnat. Všichni budou muset nějak ustoupit, otázka je o kolik," řekl.

Koaliční rada se dnes bude zabývat také návrhy, které ještě chce vláda do voleb projednat. Bartošek a Brabec se shodli na tom, že kvůli nim bude třeba svolat mimořádnou schůzi Sněmovny. Oba také uvedli, že by se poslanci měli soustředit na návrhy, které už ve Sněmovně jsou, nové body podle nich nemají velkou šanci na to, aby ještě byly schváleny.

Podle Bartoška by mezi priority vlády ve Sněmovně měla patřit dohoda CETA o volném obchodu mezi EU a Kanadou, památkový zákon nebo zákony o sociálním bydlení a o sociálních službách. Brabec jako prioritu zmínil schválení loňské dohody z Paříže o ochraně klimatu.

Stejně jako každý rok se bude muset ministerstvo financí vypořádat s požadavky ministerstev. Ty přesahují podle ministra financí Ivana Pilného (ANO) plánovaný schodek o 97 miliard korun. Uvedl, že návrh předběžných příjmů rozpočtu na příští rok bez peněz z EU je proti letošku vyšší o 69 miliard, předběžné výdaje jsou meziročně o 59,6 miliardy vyšší.

Více peněz požaduje například i ministerstvo zemědělství, a to o devět miliard více než letos. Návrh počítá pro zemědělství se snížením peněz o 4,93 miliardy na 47 miliard korun.

Podle ministra zdravotnictví Miroslava Ludvíka (ČSSD) zdravotnictví potřebuje o 4,3 miliardy víc než je v návrhu. Ministerstva financí navrhlo pro zdravotnictví 6,947 miliardy korun, o 311 milionů méně než letos.

Přes nespokojenost jednotlivých ministerstev návrh státního rozpočtu u většiny z nich a dalších státních úřadů počítá s meziročním růstem výdajů. Největší růst, o 32,6 miliardy korun, je u ministerstva práce a sociálních věcí, následuje ministerstvo školství s růstem o 11,7 miliardy Kč. Naopak největší pokles v absolutní částce je u ministerstva dopravy, a to o 12 miliard korun.

Vláda musí podle zákonných pravidel návrh státního rozpočtu schválit a odeslat do Poslanecké sněmovny do konce září. Zpravidla o rozpočtu začíná jednat během června. Během léta pak ministři jednají s ministrem financí o rozpočtech ve svých kapitolách a do konce srpna musí MF návrh poslat vládě.