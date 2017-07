Praha - Lidovci jsou překvapeni, že hnutí Starostové a nezávislí představilo pouze dva dny po rozpadu společné volební koalice nové heslo a logo. Nový celostátní lídr STAN Jan Farský k tomu ČTK řekl, že o rozchodu koalice rozhodli lidovci už minulý týden. KDU-ČSL tehdy nabídla Starostům namísto od jara budované rovnoprávné koalice pouze místa na svých kandidátkách. Lidovci představí podobu samostatné kampaně a heslo příští týden.

"Předpokládám, že se budeme prezentovat jako tradiční, moderní síla," řekl po dnešním zasedání vedení KDU-ČSL místopředseda a volební manažer Marian Jurečka.

"Je vidět, že to měli připravené už delší dobu," řekl při příchodu na jednání v paláci Charitas novinářům předseda lidovců Pavel Bělobrádek na dotaz k dnešní tiskové konferenci, na které STAN představil novou grafiku a náplň kampaně.

"My jsme se nepřipravovali na tuto variantu. Musím říct, že dneska mne překvapilo to, že STAN má hotové logo, grafiku a představuje ani ne 48 hodin po rozhodnutí o tom nejít na naše kandidátní listiny koncept kampaně. My jsme s touto variantou prostě nepočítali. Takže my teď připravujeme tyto věci v posledních dvou dnech," řekl Jurečka.

"To rozhodnutí nepadlo v úterý. Padlo od lidovců minulý týden, takže je to devět dní, ne dva dny. Těžko, když máme tři měsíce do voleb, jsme mohli čekat na úterý s tím, že budeme sedět se založenýma rukama a čekat, jak to dopadne. Lidovci ukončili koalici, je to devět dní, a ano, jsme pružní, jsme efektivní, jsme rychlí," konstatoval Farský.

Lidovci na Zlínsku už mají připravené nové billboardy na srpen, podle Jurečky jde o reklamu, kterou používali už během května a června. Tamního lídra Ondřeje Benešíka dnes Jurečka vyzval, zda by mohl počkat na novou grafiku, kterou bude strana mít připravenou příští týden.

Bělobrádek dnes ujistil, že KDU-ČSL chce uzavřít a schválit nové kandidátky v úterý. Problémy se sestavováním volebních listin nečeká. Značku podle předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka strana měnit nebude, nové heslo představí, až bude čas. Jurečka novináře odkázal na příští týden.

KDU-ČSL nyní jedná také o šesti krajských lídrech, kteří nahradí Starosty. Podle Jurečky není automatické, že se na první místa posunou kandidáti z dalších míst volebních listin za KDU-ČSL. Pro kandidáty nominované hnutím STAN bylo na koaličních volebních listinách 40 procent míst. "My těchto 40 procent míst budeme muset doplnit, ať už z řad KDU-ČSL, případně nestraníků, které se pokoušíme oslovit," uvedl Jurečka.

STAN v úterý odmítl nabídku lidovců, aby místo dříve dohodnuté volební koalice vyslal své zástupce na lidovecké kandidátky. Znamenalo by to snížení volebního prahu pro vstup do Sněmovny z deseti na pět procent. Rozhodnutím Starostů se koalice vzniklá na jaře fakticky rozpadla. STAN argumentuje tím, že nová forma spolupráce by nebyla rovnoprávným partnerstvím.