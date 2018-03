Praha - KDU-ČSL povede v Praze do podzimních komunálních voleb pražský radní Jan Wolf. Ve stranických primárkách si jej vybrali členové pražské organizace. ČTK to dnes řekl Wolf. Na druhém místě bude zastupitelka a bývalá starostka Prahy 12 Daniela Rázková a na třetím Tom Philipp. Křesťanští demokraté v roce 2014 kandidovali v Praze společně se Zelenými a STAN v Trojkoalici a v pražském zastupitelstvu mají dva mandáty. Trojkoalice jich jako celek získala osm. Na kandidátce není poslanec a starosta Prahy 7 Jan Čižinský (KDU-ČSL).

"Jsem pro předvolební koaliční spolupráci středo-pravého pražského politického spektra. Rád bych, aby v Praze vyrostla nová koncertní budova, vzrostl počet nově stavěných bytů různých velikostí, a to v objemu 7000 až 10.000 bytů ročně. Chci co nejširší aktivní začlenění seniorů do pražské společnosti," řekl Wolf. Rovněž bude prosazovat stavbu tří mostů přes Vltavu a urychlení stavby trasy metra D.

Křesťanští demokraté volí lídra tak, že uchazeče členové strany nominují na konkrétní pozici na kandidátce. Čísla pozic, na která byli nominováni, se následně sčítají, a kdo dostane v součtu nejméně hlasů, stane se lídrem. Wolf dostal nejvíce nominací na pozici lídra, a to celkem 147. Jako dvojku kandidátky jej volilo 51 lidovců a jako trojku 14 z nich.

Za druhou Rázkovou a třetím Philippem se na čtvrtém místě pak umístila Jana Niklová a pátý je někdejší pražský radní Marian Hošek.

Poslanec a starosta Prahy 7 Čižinský založil sdružení Praha sobě, s kterým chce pro podzimní volby sestavit takzvanou občanskou kandidátku. Proto není na kandidátce lidovců. Ke kandidatuře potřebuje Praha sobě získat podpis alespoň sedmi procent z celkového počtu obyvatel Prahy, to znamená téměř 100.000 podpisů. Ty zatím nezískalo. Pokud by se z Prahy sobě stalo politické hnutí a Čižinský by byl jeho lídrem, podle vnitrostranických stanov by byl z KDU-ČSL vyloučen.

V Praze společnou kandidaturu již ohlásily TOP 09 a STAN. Jedničkou kandidátky by měl být europoslanec a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil a lídrem za STAN bude právnička Hana Marvanová. Lídra si již vybrali Piráti, a to Zdeňka Hřiba. Předvolební kampaň zahájila před několika týdny jako první ODS, kterou by podle kuloárních informací měla vést do voleb místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija.

V pražském 65členném zastupitelstvu nyní vládne koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice, která má těsnou většinu 33 hlasů.