Praha - Podíl lidí v Česku s vysokoškolským vzděláním za posledních deset let výrazně vzrostl. Loni byla absolventů vysoké školy mezi lidmi od 15 do 74 let pětina, o deset let dřív to bylo zhruba 12 procent. Česko ale v tomto ohledu zaostává za průměrem Evropské unie, který je o 6,4 procentního bodu vyšší. Na svém webu to dnes uvedl Český statistický úřad.

U mladších ročníků se rozdíl mezi Českem a EU stírá. "Díky zvyšujícímu se počtu studentů na vysokých školách by se již generace narozených po roce 1980 měla vyznačovat podobnou vzdělanostní strukturou jako obyvatelstvo vyspělých zemí EU," uvedl ČSÚ.

Mezi všemi lidmi nad 15 let má v Česku největší část středoškolské vzdělání, zhruba třetina s maturitou a další třetina bez maturity. Po základní škole ukončilo své vzdělání necelých 14 procent Čechů.

Nejvzdělanější obyvatelstvo žije v Praze, kde vysokoškolským diplomem disponuje víc než 38 procent obyvatel. Jihomoravský kraj má 22,6 procenta vysokoškoláků, zde je podle ČSÚ patrný vliv Brna. "Naopak nejméně formálně vzdělané obyvatelstvo mají kraje Karlovarský a Ústecký," uvedla Gabriela Strašilová z odboru statistiky trhu práce ČSÚ. V obou těchto krajích podíl vysokoškoláků nepřesahuje 13 procent a je zde v porovnání s ostatními kraji nejvíce lidí se základním vzděláním.

Podle statistiků se během posledního desetiletí výrazně změnila vzdělanostní struktura obyvatel všech krajů, nejvýrazněji v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Lidí s vysokoškolským diplomem přibylo zejména v hlavním městě. Na loňských 38 procent jejich podíl vzrostl ze zhruba čtvrtiny před deseti lety.

Údaje pocházejí z výběrového šetření pracovních sil, které si všímá také nezaměstnanosti u jednotlivých skupin obyvatel podle vzdělání. Téměř dvě pětiny nezaměstnaných měly loni střední vzdělání bez maturity, víc než čtvrtina byla s maturitou. Skoro 22 procent z lidí bez práce mělo základní a 12,5 procenta vysokou školu.