Praha - Lidé během dneška zažádali o téměř polovinu peněz, které letos stát vyčlenil na státní půjčky na bydlení. Během prvního dne programu zájemci podali 256 žádostí za 299,2 milionu korun. ČTK to řekla mluvčí Státního fondu rozvoje bydlení Karolína Smetanová. O státní půjčku až dva miliony korun na rekonstrukci nebo pořízení nového bydlení mohou žádat mladé rodiny do 36 let. Příjem žádostí bude podle Smetanové pokračovat i v dalších dnech, zatím je pro letošní rok vyčleněno asi 650 milionů korun.

"Zhruba tři čtvrtiny žádostí byly doručeny osobně. Největší zájem byl o úvěry na výstavbu rodinného domu v maximální výšce dva miliony korun. Příjem žádostí se obešel bez jakýchkoli komplikací," řekla mluvčí.

Někteří lidé čekali kvůli podání žádosti o půjčku už od úterního večera před pobočkami fondu v Praze a Olomouci. Smetanová ráno uvedla, že v 06:30, tedy zhruba 90 minut před spuštěním programu, čekalo na obou místech shodně něco přes sto zájemců. Po spuštění programu se ale podle ní podařilo zaměstnancům fondu lidi poměrně rychle odbavit a po 08:30 se už delší fronty netvořily.

"Fond se rozhodl, že bude přijímat žádosti až do výše jedné miliardy korun. Očekáváme, že ne všichni, kteří tu žádost podají, nakonec podepíšou úvěrovou smlouvu. Protože předběžný zájem byl opravdu velmi vysoký, tak budeme žádat Poslaneckou sněmovnu o navýšení rozpočtu, a to ještě letošního," dodala během dne Smetanová.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) dnes během jednání vlády řekla novinářům, že je zřejmé, že zájem o státní půjčky je enormní. "Počítáme s tím, že ještě v letošním roce to (peníze v programu) navýšíme až na tu jednu miliardu korun," uvedla ministryně. "Program není časově omezen a v případě velkého zájmu může Státní fond rozvoje bydlení navýšit rozpočet přesunem peněz z jiných programů," dodala v tiskové zprávě resortu.

V dalších letech se počítá s tím, že ve fondu bude zájemcům k dispozici právě miliarda korun ročně. Podle některých realitních makléřů a developerů však budou vynaložené peníze nedostatečné. Při současných cenách nemovitostí je třeba v Praze prakticky nepoužitelný, shodli se analytici. Někteří experti půjčku hodnotí jako populistický krok politiků.

"Pokud politici chtěli pomoci řešit bytovou krizi ve velkých městech a zhoršující se přístup k financování vlastního bydlení, plivli do moře. Program s alokací 650 milionů korun může pomoci maximálně stovkám lidí na venkově nebo ve městech, kde jsou nízké ceny nemovitostí, jako je třeba Ústí nad Labem," uvedlo dnes Sdružení pro architekturu a rozvoj.

Úroková sazba státní půjčky je jedno procento s garantovanou dobou 20 let, maximální doba splácení je ve výjimečných případech 25 let. Státní úvěr lze kombinovat s hypotékou, hypotéku ale úvěrem nejde splatit.

Podle návrhu ministerstva pro místní rozvoj, který vláda schválila v červnu, na modernizaci bytu stát půjčí nejvýše 300.000 korun. Při koupi bytu je maximum 1,2 milionu korun, u stavby nebo koupě rodinného domu je nejvyšší možná půjčka dva miliony korun. Úvěr bude poskytnut maximálně do 80 procent skutečných nákladů na výstavbu nebo koupi, u rodinných domů včetně pořizovací ceny pozemku.

Maximální doba splatnosti je stanovena u modernizace na deset let, u koupě nebo stavby až 20 let. Ve výjimečných případech, například při závažné nemoci, je doba splácení prodloužena na 25 let. Bonusem je odečet 30.000 korun z jistiny za každé narozené nebo osvojené dítě v průběhu trvání úvěrového vztahu. O uvedenou půjčku mohou žádat i bezdětní manželé nebo registrovaní partneři. Dítě do 15 let je podmínkou u žadatelů, kteří nejsou manželé.