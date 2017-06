Brno - Lidé mohou počínaje čtvrtkem 15. června hlasovat v anketě o Strom roku 2017. Do finále postoupilo 12 stromů z osmi krajů, usilují o postup do evropského kola soutěže. Za pořadatelskou Nadaci Partnerství to v tiskové zprávě uvedla Anna Petříková. Loni anketu vyhrála lípa z Lipky na Chrudimsku.

Za dobu konání ankety navrhli lidé, školy a různé spolky na ocenění už 1270 stromů. Do hlasování se zapojilo více než 616.000 lidí. Je zpoplatněné, čímž se ekologům podařilo vybrat asi 2,5 mil. Kč. Peníze použili na novou výsadbu stromů, obnovu lesů a alejí.

O vítězi v letošní anketě se bude rozhodovat do 15. září. Organizátorům dorazilo 52 návrhů, odborná porota vybrala 12 finalistů. "Máme zkušenost, že k vítězství potřebuje strom získat okolo 12.000 hlasů, ale v některých ročnících se počet hlasů pro vítěze přehoupl i přes 20 či 30 tisíc. Rozhoduje, jak dokážou zástupci stromu zapojit veřejnost a jak jsou místní obyvatelé hrdí na své přírodní památky, na svůj kraj," uvedla koordinátorka ankety Andrea Krůpová.

Hlasovat lze dárcovskou SMS, cena je 60 Kč, strom získá 59 Kč a dva hlasy. Druhou možností je zpoplatněný hlasovací arch, který je ke stažení na webu ankety. Jeho cena je 60 Kč a vejde se na něj 20 podpisů. Výtěžek ankety bude využit k péči o stromy, které postoupily do finále, nebo stromy v jejich okolí. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety se uskuteční 5. října v Brně během mezinárodního filmového festivalu Ekofilm.

K loňské vítězné lípě z Lipky na Chrudimsku se váže mnoho pověstí. Říká se například, že pod ní tábořil Jan Žižka nebo že tam krátkou dobu pobýval Jan Amos Komenský. Její stáří se odhaduje na 800 let. Celkový počet hlasů v anketě loni dosáhl více než 175.000, z toho vítězná lípa obdržela přes 55.000 hlasů.