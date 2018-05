Zlín - V obvodu Zlín, který kromě Zlínska zahrnuje i jižní část okresu Vsetín, začalo dnes ve 14:00 druhé kolo doplňovacích senátních voleb. Voliči vyberou mezi krajskou radní Michaelou Blahovou (KDU-ČSL) a daňovým poradcem Tomášem Goláněm (SENÁTOR 21), kteří postoupili z prvního kola voleb.

Vítěz nahradí někdejšího předsedu slušovického družstva Františka Čubu (SPO), který na konci února odstoupil z funkce. Svůj krok zdůvodnil tlakem, kterému čelil kvůli půldruhého roku trvající absenci v Senátu. Nový senátor bude zvolen jen do konce Čubova šestiletého mandátu, tedy do podzimu 2020, poté se v obvodu uskuteční řádné senátní volby.

Blahová první kolo voleb minulý víkend vyhrála, získala 24,18 procenta hlasů, Goláň 18,99 procenta. Volební účast v prvním kole byla necelých 16 procent. Kandidovalo v něm devět lidí, neuspěl například zlínský primátor Miroslav Adámek (STAN), který byl považován za favorita voleb.

Blahová i Goláň dny po prvním kole využili k intenzivní kontaktní kampani, prezentovali se také na sociálních sítích.

Voliči mohou hlas odevzdat do dnešních 22:00 nebo v sobotu od 08:00 do 14:00. Ve volebním okrsku číslo 78 se volí v 147 okrscích v 57 městech a obcích. Nejvíce okrsků je v krajském Zlíně, a to 74. K volebním urnám může přijít zhruba 108.000 oprávněných voličů.

Při posledních senátních volbách v obvodu Zlín porazil Čuba na podzim 2014 ve druhém kole současnou poslankyni a tehdejší končící senátorku Alenu Gajdůškovou z ČSSD. Volební účast tehdy dosáhla 20,48 procenta. K prvnímu kolu, které bylo spojeno i s hlasováním do obecních zastupitelstev, tehdy přišlo výrazně více lidí, a to 41,96 procenta.