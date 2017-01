Washington - Američané, kteří přísahu svého nového prezidenta Donalda Trumpa sledovali z washingtonského parku National Mall, během prvního Trumpova prezidentského projevu propukali v jásot. Ti z návštěvníků parku, které zpravodaj ČTK oslovil, byli z Trumpových slov nadšení.

"Byl to úžasný projev. Řekl správné věci ve správný čas a přesně to, co nyní potřebujeme," prohlásil asi šedesátiletý Niel z jižního Marylandu. Nepochybuje o tom, že Trump své sliby dokáže splnit. "Stojí za ním miliony lidí, může se opřít o nás všechny," dodal.

Debie Cooková, rovněž z Marylandu, Trumpovu promluvu k národu považuje za báječnou. "Projev byl perfektní, přesně takové činy potřebujeme," prohlásila Lorry, která do Washingtonu přijela s kamarádkou Cookovou. "Myslí to skutečně, on nám chce pomoci," dodala.

"Byl dobrý," řekl o projevu asi třicetiletý Dustin z Marylandu. "Byla tam sice slabší místa, ale říkal správné věci," dodal. O naplnění slibů trochu pochybuje. "Byl to hlavně politický projev," prohlásil s tím, že při inauguracích jsou taková slova běžná.