Český Krumlov - Stovky lidí se přišly podívat na tradiční krmení medvědů v zámeckém příkopu v Českém Krumlově. Pamlsky kromě medvědů dostali i návštěvníci. Mohli ochutnat medvědí punč, čaj s medem a cukroví. V zámeckém příkopu letos na rozdíl od minulých let byly jen medvědice Káťa a Marie Terezie, protože Vok v létě odešel ve věku 31 let do medvědího nebe. ČTK to řekl ošetřovatel medvědů Jan Černý.

Video: Krumlovské medvědice měly na Štědrý den slavnostní hostinu 24.12.2016, 13:45, autor: vpc/xth, zdroj: ČTK/Č.Budějovice

"Do budoucna bych chtěl sehnat dvě medvíďata, protože i Kátě už je 31 let a je nemocná. Každodenní dávka léků ji udržuje v relativně dobrém stavu, ale průměrný věk, kterého se medvědi dožívají, je 24 až 26 let," řekl Černý. Vysoký věk podle něj dokazuje, že je o medvědy v Krumlově díky všem sponzorům dobře postaráno.

Medvědi měli jako každý rok v zámeckém příkopu přichystány čtyřmetrové jehličnaté stromy ozdobené cukrovím a dalšími medvědími pamlsky. Pod nimi medvědi našli také jablka, pomeranče, ořechy a vánočky pokapané rybím tukem a medem. "Letos si medvědi obzvláště pochutnali, protože jsme sehnali rybí tuk z lososů, to je pro ně největší odměna," řekl Černý.

Letošní novinkou je přítomnost pětičlenné zámecké gardy v historických uniformách, která stráží vchod a dohlíží na pořádek. Pro návštěvníky bylo přichystáno 300 litrů medvědího mlsu, připraveného z vína a rumu, děti dostaly čaj s medem a navíc sladkosti a plyšové hračky. Českokrumlovská radnice podle Černého na medvědí Vánoce pravidelně v posledních letech přispívá 10.000 korunami. "Pro město jsou medvědi velkou atrakcí, jejich vánoční krmení se pořádá už od roku 1988," řekl Černý. Podívat se přijíždějí lidé z celého Česka, atrakci si nenechají ujít ani japonští turisté. Celkové náklady podle Černého dosahují přibližně 30.000 korun, přispívají i sponzoři a menší dárci.

Na českokrumlovském zámku se medvědi chovají nejméně čtyři století. Od roku 1707 jsou v příkopu mezi prvním a druhým nádvořím. Návštěvníci je, ovšem v jiné podobě, najdou i na mnoha místech honosného sídla. Objevují se jako štítonoši erbu pánů z Rožmberka se znakem červené pětilisté růže.

Podle pověstí byli Rožmberkové příbuzensky spřízněni s italským šlechtickým rodem Orsini. Orsa znamená italsky medvědice a právě tímto motivem se zejména poslední rožmberští vladaři v 16. století hlásili k příbuzenství s italským rodem. Údajné příbuzenství mělo doložit starobylost rožmberského rodu. První zmínky o chovu medvědů na zámku pocházejí z druhé poloviny 16. století.