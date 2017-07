Buchlovice (Uherskohradišťsko) - Buchlovice na Uherskohradišťsku po roce opět provoněl česnek. Šestnáctý ročník festivalu opět patřil oslavě této zeleniny, kterou nabízí v různých formách. Zároveň si klade za cíl podpořit domácí pěstitele. Slavnosti navštívilo několik tisíc lidí. Vybírat mohli z pestré nabídky více než tří desítek prodejců česneku z celé České republiky i ze Slovenska.

"Letošní úroda byla slabá. Česnek je malý, bylo velice málo deště. Tam u nás velice málo prší," řekl ČTK František Smutný z Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku. Česnek pěstuje na 20 arech, letos ho sklidil zhruba 400 kilogramů. Loni to bylo o 100 kilogramů více.

Podprůměrnou úrodu potvrdila i Jitka Horná z Blatce na Olomoucku, která pracuje pro pěstitelku Annu Vlčkovou. "Česnek je letos menší než loni, bylo málo vody," uvedla. V Blatci česnek pěstují na zhruba 40 hektarech. Boom českého česneku, který začal před několika lety, však už je podle Horné pryč. "Lidé se vracejí ke španělskému, protože nechtějí dávat 140 korun za kilo. Je to těžké, lidi by chtěli česnek nejradši zadarmo," řekla ČTK.

Vůbec poprvé přijel do Buchlovic prodávat svůj česnek Vratislav Chytil z Kostelce na Hodonínsku. Dříve prodával česnek ze své zahrady přes internet, ze dvora a také svým známým. Také on měl letos kvůli suchu podprůměrnou úrodu. "Naposledy tady byly srážky 10. května. Přišlo takové to ochlazení, spadlo možná 30, 40 milimetrů. A potom nepršelo možná až do minulého týdne, ale to už byl česnek sklizený," uvedl.

Podle Miloslava Hrdého z pořádající Folklorní agentury Buchlov se na festivalu letos neobjevili prodejci, kteří by vydávali španělský či jiný zahraniční česnek za český. Ve spolupráci s policií a městysem Buchlovice tito prodejci nemohli své zboží nabízet ani mimo areál festivalu, jako tomu bylo dříve.

Spotřeba česneku v Česku se pohybuje ročně kolem 7000 až 8000 tun. Každý obyvatel země sní ročně v průměru kolem 70 dekagramů česneku. Podle předsedy Zelinářské unie Čech a Moravy Jaroslava Zemana profesionální pěstitelé zasadili česnek letos na 300 až 350 hektarech plochy, loni to bylo jen asi 220 hektarů. Další česnek sklidili drobní pěstitelé. "Český trh není soběstačný, zhruba 50 procent česneku musíme dovážet. Nejčastěji ze Španělska a Francie," sdělil Zeman.

Česnek ze západní a jižní Evropy podle něj chutí připomíná tuzemskou zeleninu. Dovoz nekvalitního česneku s nedostatkem silic z Číny prý už naopak pomíjí. "Lidé zjistili, že je vyjde cenově nastejno, jestli dají do polévky tři stroužky českého česneku nebo celou paličku čínského," uvedl Zeman.

Zatímco v Česku některé tradiční podniky, například v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku, s česnekem i kvůli náročné ruční práci skončily, v zahraničí se prosazuje mechanizace výroby. Český a španělský česnek se proto podle pěstitelů liší. "Ten Španěl velice rychle vyklíčí a je takový rozpraskaný. Náš česnek je takový celý, plný," vysvětlil Smutný.