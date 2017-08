Třinec (Frýdecko-Místecko) - Ode dneška až do neurčita mohou lidé přispívat do veřejné sbírky na obnovu dřevěného kostela Božího těla v Třinci-Gutech na Frýdecko-Místecku, kterou vyhlásila radnice. Peníze mohou posílat na zvláštní účet číslo 7657654/0300 zřízený u Československé obchodní banky. ČTK to dnes sdělil Patrik Žondor z třinecké radnice.

Vzácný kostel z 16. století shořel minulý týden. Z úmyslného zapálení kostela policie obvinila tři mladíky, dva z nich poslal soud do vazby. Motiv jejich činu je zatím neznámý. Hmotná škoda půjde podle odhadů do desítek milionů korun, historická škoda je ale nevyčíslitelná.

Třinecká starostka Věra Palkovská (SNK) už v pondělí řekla, že peníze, které se na účtu sejdou, budou sloužit pouze na obnovu kostelíku. Sbírka podle ní nebude mít žádný finanční limit. Očekávané náklady na obnovu vzejdou až ze zpracovaného projektu. Starostka řekla, že eviduje velký zájem ze strany možných dárců z okolních měst i firem, ale i lidi z Česka a Slovenska.