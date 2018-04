V kanadském Torontu uctili lidé památku obětí pondělního nájezdu dodávkou do chodců, při němž nejméně deset lidí zemřelo a dalších 15 bylo zraněno.

Toronto - V kanadském Torontu uctili lidé památku obětí pondělního nájezdu dodávkou do chodců, při němž nejméně deset lidí zemřelo a dalších 15 bylo zraněno. Informovala o tom dnes agentura AP. Podle předběžných informací byli mezi mrtvými identifikováni dva Jihokorejci, jordánský občan a tři Kanaďanky. České ministerstvo zahraničí nepředpokládá, že by mezi oběťmi krveprolití byli Češi. Nemůže to ovšem ani potvrdit, ani vyvrátit.

Řidičem dodávky byl pětadvacetiletý Alek Minassian, jehož motiv policie zatím nezná. Podezřelý muž, který si v úterý před soudem vyslechl obvinění z desetinásobné vraždy a ze 13 pokusů o vraždu, podle policistů není spojen se žádnou teroristickou organizací.

Jako první ze zabitých pak byla identifikována Anne Marie D’Amicoová, která pracovala v investiční společnosti Invesco Canada a působila jako dobrovolník pro místní charitu Live Different. Neštěstí podle Soulu nepřežili také dva Jihokorejci. Jordánská agentura Petra s odvoláním na jordánskou ambasádu v Ottawě v úterý informovala o tom, že mezi mrtvými je i jordánský občan.

Při tragické události dále zahynula studentka kanadské Senecovy vysoké školy pro užité umění a technologie, agentuře AP to potvrdilo vedení školy. Osmdesátiletou Kanaďanku identifikoval mezi mrtvými rodinný příslušník, který zprávu oznámil na svém facebookovém profilu. Úřady zatím oficiálně totožnosti obětí nepotvrdily.

V severní torontské části North York, kde k incidentu došlo, se v úterý večer místního času (v noci na dnešek) sešli lidé, aby uctili památku obětí neštěstí. Na místo nosili květiny a svíčky.