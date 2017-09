Brno - Lidé si dnes mohli v Brně mimořádně prohlédnout secesní Arnoldovu vilu z roku 1862, která je již pět let zavřená. Od 50. let minulého století v ní byla mateřská školka, děti z ní odešly kvůli špatného stavebnímu i hygienickému stavu. Dostala se na seznam nejohroženějších kulturních památek České republiky a loni vznikl spolek Kulturní centrum Josefa Arnolda, který usiluje o její obnovu, řekl ČTK jeden ze zakládajících členů spolku Marek Ciprian.

Vila stojí v nejstarší brněnské vilové zástavbě v Černých Polích u parku Lužánky. Manželé Arnoldovi ji vlastnili 21 let, pak ji prodali a majitelé se střídali. Nyní patří Brnu a svěřenou ji má městská část Brno-sever. "Vedení městské části je naší iniciativě velmi otevřené. Naší snahou je postupně obnovit zahradu, což je jednodušší, a hlavním cílem je samozřejmě kompletní obnova vily," řekl Ciprian.

Statický posudek vznikal v době, kdy skončila školka, od té doby je stav konzervovaný. "Ještě se opravily krovy a střechy. Posudek se bude aktualizovat, ale ještě to musí schválit rada městské části a magistrát," poznamenal Ciprian.

Základ spolku tvořili průvodci z vily Tugendhat. Ti se také každé pondělí v počtu pět až sedm lidí podíleli vlastními silami na revitalizaci zahrady, která byla zarostlá nálety dřevin a keřů. Obnovu vily už je potřeba připravit s odborníky na památkovou péči, náklady se odhadují na několik desítek milionů korun. Nadějně se rýsuje příspěvek z norských fondů. Na současnou činnost by spolek dostat dar od anglického spolku The Friends of Czech Heritage, který pomáhá nejohroženějším památkám v Brně a s nímž navázal kontakt.

Než se vila opraví, chce ji spolek více otevřít veřejnosti. Uvažuje však až spíše o příštím roce, kdy plánuje prohlídky podobné dnešním a také více tematizované akce. Do budoucna se uvažuje o tom, že vila bude sloužit jako komunitní centrum pro Černá Pole i Brno-střed a také by zde mělo vzniknout místo zaměřené na soudobou architekturu a umění Brna, tedy na třetí čtvrtinu 19. století, kdy se město stavebně velmi rychle rozvíjelo. Spolek by se rád zapojil i do spolupráce čtyř brněnských vil, které se již opravy dočkaly a lákají turisty. Navíc leží jen pár desítek metrů od vily Tugendhat a Löw-Beerovy vily.