Praha - Hrdinství československých pilotů, kteří se zapojili do legendární bitvy o Británii si dnes lidé připomněli na ministerstvu obrany. Od začátku bojů, během kterých se německá Luftwaffe pokusila ovládnout nebe nad Anglií a umožnit tak invazi vojsk nacistického Německa do Velké Británie, uplynulo 77 let. Do soubojů se po boku britských a dalších spojeneckých pilotů zapojily desítky Čechoslováků.

Německé vzdušné síly před plánovanou invazí na britské ostrovy dostaly za úkol zničit britskou RAF (Royal Air Force - Královské vzdušné síly). Bombardovaly proto letiště i radiostanice, ve vzduchu se během tří měsíců uskutečnily stovky vzdušných soubojů. Na britské straně se do nich zapojily zhruba tři tisícovky letců, z nichž přes 500 padlo a stovky utrpěly vážná zranění.

"Myslím si, že pokud se řekne bitva o Británii, není možné hovořit jenom o boji britských vojáků proti nacistickému Německu. Bitva o Británii je především leteckou bitvou, které se účastnili piloti celé řady zemí, ať už to jsou Francouzi, Poláci, Novozélanďané a v neposlední řadě Češi," řekl novinářům vojenský historik a ředitel odboru pro válečné veterány Eduard Stehlík. Stopa československých letců v bitvě o Británii je podle něj nesmazatelná. Poznamenal, že zapojení do těchto bojů je jedním z momentů, kdy si spojenci po Mnichovu uvědomili přínos československých vojáků.

Podle Stehlíka se údaje o počtu československých pilotů zapojených do bitvy o Británii různí od dvou desítek až do 80. Vůbec nejúspěšnějším esem celé bitvy se stal Josef František, který do své smrti 8. října 1940 dosáhl v řadách polské 303. peruti 17 sestřelů.

Stehlík ve svém projevu poukázal na nezdolnost Britů, kteří se rozhodli vzdorovat nacistickému Německu, a která byla v Británii znát na každém kroku. Pro československé vojáky to po předchozích zážitcích z Mnichova či z Francie, po kterých u nich nastal pocit zmaru a ztráta důvěry v budoucnost, bylo podle něj povzbuzením.

Stehlík poznamenal, že dnešní připomenutí výročí začátku bitvy se žádný z československých účastníků nedožil. Pozdější boje v řadách britské RAF ale ještě pamatují například generálové Miroslav Liškutín, který dlouhodobě žije v Anglii, nebo Emil Boček.

Akce se dnes zúčastnil také člen Leteckého klubu generála Janouška Jan Adámek, který jako kluk zažil návrat československých letců do Prahy i první poválečný letecký den v pražské Ruzyni. Později se s leteckými esy z druhé světové války pravidelně setkával. "Docela určitě byli pyšní. To, co všechno vykonali, to není jen tak maličkost," poznamenal se vzpomínkou na hrdiny z kokpitů stíhacích strojů druhé světové války Františka Fajtla nebo Františka Peřinu. "Bylo to úžasné, co to bylo za lidi, jaký to byli čestní lidi. Byli to skuteční vojáci," podotkl.