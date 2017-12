Praha - Desítky lidí si dnes přišly do katedrály sv. Víta na Pražském hradě pro takzvané betlémské světlo, novodobý symbol Vánoc. Do České republiky plamínek z Betléma tradičně přivezli skauti z Vídně a dnes ho v Praze předali biskupovi Václavu Malému. Ten ve své promluvě apeloval na to, aby se lidé snažili zejména dnes rozpoznat dobro od zla.

"Žijeme v době populismu, v době laciných slibů, část našich spoluobčanů se nechá manipulovat, a věří slibům, které jsou nesplnitelné. Křesťan je ten, který je realista, který si uvědomí, že zlo má často tvář zdánlivého dobra, který v síle modlitby, v síle umění se ztišit a v přítomnosti boží dobře dovede rozlišit, co je dobré, a co je zlé a toho dobrého se přidržet," řekl. Při bohoslužbě se proto četly biblické úryvky z prvního čtení sv. Pavla Soluňanům, které na zmíněné upozorňují.

"Svatý Pavel říká: stále se radujte, bez přestání se modlete, ve všech životních podmínkách děkujte bohu, nezhášejte oheň ducha, a všecko zkoumejte a co je dobré, toho se držte. To jsou naprosto konkrétní prosby a výzvy, které tnou do živého v životě každého z nás," uvedl biskup.

Vysvětloval světcova slova třeba tak, že stále se radovat neznamená být pořád rozesmátým, člověk může být někdy i smutný, ale radovat se má z toho, že bůh promlouvá k jednomu každému, nikoli k velké mase lidí, jako se dnes měří úspěch často tím, že jedinec osloví davy.

K modlitbě je podle Malého třeba přistupovat nikoli jako k povinnosti, ale především jako ke chvíli ztišení se a usebrání, které dnešnímu člověku tolik chybí. "Žijeme v audiálním a vizuálním smogu, jsme stále atakování různými poutači, různými nesolidními a někdy i solidními nabídkami. Je těžké pro každého z nás umět se zastavit a toho odhodit a spočinout v boží přítomnosti," řekl.

Stejně jako v hlavním městě se bude světlo zažehnuté v Betlémě šířit i z kostelů v Brně či Olomouci, v Praze ho bude třeba také dnes odpoledne rozvážet historická tramvaj. V Praze 1 budou dnes a v pondělí betlémské světlo roznášet členové Sdružení Nového Města pražského, kteří lidem na požádání přinesou světlo až domů.

Plamínek si jako symbol Vánoc lidé každý rok odnášejí domů. Jeho tradice vznikla v Rakousku v roce 1986, v Česku se šíří od roku 1989. Do Betléma, místa narození Ježíše Krista, pro plamínek vždy cestují chlapec nebo děvče, kteří vykonali něco dobrého. Světlo zažehnuté v Betlémě se pak šíří po Evropě.