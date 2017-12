Praha - Lidé si dnes na několika akcích připomínají prezidenta Václava Havla, který zemřel před šesti lety. V Praze 6 byla odhalena Lavička Ferdinanda Vaňka, v divadle Alfred ve dvoře se čtou pasáže z Havlových textů a uskuteční se mše v chrámu Panny Marie Sněžné. Na politika a dramatika se vzpomínalo i na americké či kanadské ambasádě v Praze.

Lidé přicházeli k chalupě Václava Havla uctít jeho památku

K chalupě prezidenta Václava Havla na Hrádečku u Trutnova přišly dnes desítky lidí, aby uctily jeho památku. U domu, kde před šesti lety někdejší československý a český prezident zemřel, bylo na dřevěném plotu zavěšené proutěné srdce, na zemi hořelo několik svíček a na nedaleké louce někdo vyšlapal ve sněhu obří srdce s iniciálami VH.

"Pana Václava Havla jsem si velmi vážila, proto si tady připomínám jeho památku. Už je to tradice," řekla ČTK Gozel Chalijevová, která přišla na Hrádeček zapálit svíčku se svou kamarádkou z Janských Lázní. Podle ní nastala doba, kdy je nutné si Havlův odkaz připomínat více než kdy jindy. "Naše společnost postrádá určité prvky, které Václav Havel představoval, jako je humanismus, spravedlnost a rovný přístup ke všem. V poslední době se to vytrácí," řekla Chalijevová. Spolu se svíčkou postavila pod srdce z proutí i lahvové dvanáctistupňové pivo z trutnovského pivovaru, ve kterém Havel v 70. letech pracoval. "Vždycky koupíme lahváče Krakonoše a doneseme to sem, i to je taková tradice," dodala.

Během mrazivého dopoledne uctil Havlovu památku zapálením svíčky i Jiří Filipi ze Dvora Králové nad Labem. Na Hrádeček přijel po zledovatělé silnici autem. "Nejsem zde poprvé, je to pro mě tradice. Václav Havel byl vynikající osobnost, kterou nikdo doposud nenahradil. Pro naši zemi vykonal hodně, bohužel takových lidí je málo. Lidé zapomínají na to, co se odehrávalo před rokem 1989, a to je obrovská škoda," uvedl Filipi. Na dotaz ČTK, jestli vidí mezi současnými kandidáty na prezidenta někoho, kdo by se podle něj mohl Havlovi rovnat, řekl, že takového člověka mezi nimi nespatřuje.

Bývalý prezident a dramatik Václav Havel zemřel na své chalupě na Hrádečku 18. prosince 2011 ve věku 75 let. Hrádeček nazval svým existenciálním domovem. Chalupu na Hrádečku koupil Václav Havel v druhé polovině 60. let, později tam vznikala Charta 77 či petice Několik vět. Havel na Hrádeček často jezdil i jako prezident, například v roce 1999 na Hrádeček dorazil generální tajemník OSN Kofi Annan.

Václava Havla si dnes lidé připomínají v Česku i v zahraničí.

U Národní technické knihovny je lavička k poctě Václava Havla

Praha 6 dnes odhalila lavičku Ferdinanda Vaňka, pojmenovanou po alter egu bývalého prezidenta Václava Havla. Ocelová lavička před budovou Národní technické knihovny v Dejvicích má podobu červeného prkna s pivovarnickým sudem, který slouží na jedné straně jako podstava. Lavičku doplňuje citát z Havlovy hry Audience. Na umělecky pojatý kus mobiliáře vypsala radnice před více než rokem výtvarnou soutěž.

Podle starosty městské části Ondřeje Koláře (TOP 09) nechala radnice ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla umístit lavičku v Praze 6 mimo jiné proto, že Václav Havel ke konci života v této městské části žil a je jejím čestným občanem. Starosta je s podobou lavičky spokojen, i když jako člen poroty preferoval jiný z 22 návrhů, které dorazily. Nynější podoba se podle něj před budovu knihovny hodí a návrh odráží absurdní atmosféru, která je charakteristická pro Havlovy hry.

Návrh vybrala zhruba před rokem porota, složená ze zástupců městské části a odborníků. Sedací plocha lavičky z dílny dvojice architektů Ley Dostálové a Petra Pištěka má 1989 milimetrů, což odkazuje na zlomový rok českých dějin. Lavičku doplňuje nápis: "Já se přece z principu nemůžu podílet na praxi, s kterou nesouhlasím." Tato slova pronesla postava Ferdinanda Vaňka ve hře Audience.

Zatím jde o jediný kus lavičky, podle starosty Koláře je však možné, že radnice nechá vyrobit i další.

Autobiografickou postavu Ferdinanda Vaňka poprvé použil Václav Havel ve hře Audience roku 1975, od té doby ještě desetkrát. Zrod všech vaňkovských her spadá do období normalizace. Postavu poté použili ve svých hrách i někteří Havlovi přátelé a souputníci jako Pavel Kohout, Jiří Dienstbier a Pavel Landovský. Zahraniční "vaňkovkou" je hra Rock'n'roll Toma Stopparda.

Na Havla se vzpomínalo i na americké či kanadské ambasádě

Výročí úmrtí Václava Havla si dnes připomněly také některé ambasády sídlící v Praze. Zaměstnanci kanadského velvyslanectví v krátkém videu představili jeden z výroků Havla, který patřil k vůdčím osobnostem sametové revoluce. Ohrnutými nohavicemi kalhot vzpomínali na Havla také na americké ambasádě.

"Násilí páchané na jednotlivcích je násilím páchaným na všech," řekl Havel v roce 1999 v kanadském parlamentu. Stejnou větu zaměstnanci kanadské ambasády použili ve videu, které zveřejnili na twitteru v den šestého výročí Havlovy smrti.

Ke vzpomínce na Havla se přidala i kanadská velvyslankyně Barbara Richardsonová, která na svém twitterovém profilu sdílela fotografii javoru ze zahrady kanadské ambasády. Ten loni 18. prosince zasadil na počest Havla její předchůdce Otto Jelinek. "Stejně jako jeho duch, i jeho javor bude nadále růst a vzkvétat," uvedla v komentáři velvyslankyně.

Ke vzpomínání na Havla se poněkolikáté připojila také americká diplomacie. Velvyslanec Stephen King a jeho kolegové podpořili akci, která připomíná Havlovu první inauguraci, u níž měl prezident nápadně krátké nohavice. Lidé, kteří si Havla chtějí připomenout s humorem, si proto 18. prosince ohrnují kalhoty. Stejně jako letos velvyslanec King si nohavice v předchozích letech vyhrnul i jeho předchůdce Adrew Schapiro.