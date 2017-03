Praha - Lidé si mohou tento týden na 141 místech v Česku vyzkoušet trénování paměti. Při příležitosti Národního týdne trénování paměti se uskuteční 351 přednášek, které pořádá Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging. Novinářům to dnes řekla předsedkyně společnosti Dana Steinová, která se trénování paměti věnuje přes 20 let.

Vývoj lidského mozku se ukončen zhruba ve věku 25 let, pak se jeho funkčnost zhoršuje. Mezi padesátkou a šedesátkou si lidé podle Steinové nejčastěji uvědomují, že si nemohou vzpomenout na běžné věci, často například hledají klíče či brýle. Podle Steinové ale tyto problémy nejsou spojeny se zhoršením paměti, ale s tím, že se lidé nesoustředí na to, co dělají.

Lidský mozek podle Steinové většinou nemá problémy s pamatováním, ale nechce přijímat příliš mnoho nových informací. Problémem podle lektorky je i to, že jsou lidé už od dětského věku přehlceni informacemi, které se vzájemně "přebíjejí" a mají vliv na to, že mozek začne být vůči přijímaní informací apatický.

Cílem trenérů paměti proto většinou je hledat způsob, jak normální informaci přeměnit, aby byla atraktivní a mozek si ji chtěl zapamatovat. Využívají k tomu mimo jiné mnemotechnické pomůcky. "Mozek si špatně pamatuje abstraktní informace. Musíme je převádět na konkrétní, které se dají představit. Mozek si také dobře pamatuje to, co vidí, a také v příbězích," představila Steinová některé z principů trénování paměti.

Týden trénování paměti se v Česku podle organizátorů koná pravidelně od roku 2005, část akcí se letos uskuteční i na Slovensku. Přednášky, které jsou přístupné zdarma, budou zaměřené nejen na seniory nebo lidi v pokročilém věku, kteří si na problémy s pamětí nejčastěji stěžují, ale i na děti či vysokoškoláky. Jejich přehled najdou zájemci na webu společnosti. Loni se akcí v rámci Národního týdne trénování paměti zúčastnilo podle Steinové asi 7800 lidí.

Kromě trénování paměti se tento týden konají i akce v rámci Týden mozku. Série přednášek, kterou pořádá Akademie věd, představí například nejnovější poznatky ve výzkumu mozku, duševních poruch i neurologických onemocnění.