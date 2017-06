Koncert České filharmonie pod vedením šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka k oslavě 120 let od jejího založení 4. ledna v pražském Rudolfinu.

Praha - Veřejné smuteční rozloučení s šéfdirigentem České filharmonie Jiřím Bělohlávkem se bude konat ve středu 7. června od 14:00 do 17:00 ve Dvořákově síni Rudolfina. ČTK to dnes sdělil mluvčí filharmonie Luděk Březina. Světově proslulý dirigent zemřel po těžké nemoci 31. května. Bylo mu 71 let. Pohřeb Jiřího Bělohlávka se bude konat pouze v rodinném kruhu.

S příchodem veřejnosti na středeční rozloučení se počítá hlavním vchodem Rudolfina. Ve foyer budou připraveny kondolenční knihy. Ve Dvořákově síni bude vystavena rakev se zesnulým.

Česká filharmonie žádá po dohodě s rodinou o zasílání kondolencí na adresu České filharmonie.

Úmrtí Jiřího Bělohlávka, které přes jeho dlouhou a těžkou nemoc přišlo náhle, zaznamenali milovníci hudby v Česku i zahraničí, informovaly o něm světové agentury. K úmrtí kondoloval i Symfonický orchestr BBC (BBCSO), který Bělohlávek vedl v letech 2006 až 2012. Na jeho práci v orchestru se bude vzpomínat jako na zlaté období, prohlásil Alan Davey z rozhlasové stanice BBC Radio 3. Všichni na Bělohlávka vzpomínají jako na dirigenta světového věhlasu, vyzdvihují jeho vášeň pro české skladatele a velký podíl na popularizaci české hudby ve světě.

Na začátku letošního ledna Bělohlávek podepsal na dalších šest let smlouvu s Českou filharmonií. V čele nejznámějšího tuzemského orchestru stál čtyři sezony. Ve funkci měl setrvat do sezony 2021/2022. Ze zdravotních důvodů navrhl v květnu pořadatelům Pražského jara, aby jeho pečlivě a dlouho připravovaný festivalový program převzal dirigent Petr Altrichter.