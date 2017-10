Praha - V Národním divadle v Praze se dnes lidé rozloučí s hercem Janem Třískou, který zemřel 25. září na následky zranění, která utrpěl při pádu z Karlova mostu. Květinové dary mohou lidé nosit do historické divadelní budovy od 09:30. Současně se mohou podepsat do kondolenční knihy, která bude umístěna ve foyer divadla.

Podle dřívějších informací mluvčího divadla Tomáše Staňka se posledního rozloučení s hercem zúčastní osobnosti veřejného života a program, který začne v 10:00, potrvá zhruba hodinu.

Videopřenos z posledního rozloučení s Janem Třískou živě od 10:00

Na jevišti Národního divadla Tříska začínal, angažován tam byl už za studií. V polovině 60. let ze scény ale odešel do tehdy progresivního Divadla za branou.

Tříska patřil k nejtalentovanějším hercům generace 60. let, po emigraci v 70. letech se prosadil i v Hollywoodu. Ve Spojených státech natočil 44 filmů. Po revoluci v listopadu 1989 se do Česka vracel na natáčení i divadelní jeviště. Naposledy přijel Tříska do Prahy kvůli natáčení filmu Jiřího Mádla Na střeše. Začít se mělo koncem září, v sobotu 23. září ale osmdesátiletý herec spadl z Karlova mostu do Vltavy a v noci na 23. září podlehl v nemocnici následkům těžkého zranění. Policie se přiklání k tomu, že herec spadl do vody nešťastnou náhodou.