Praha - Fotbalisty Slavie těší, že po dlouhých 16 letech vybojovali postup do finále českého poháru. Už kvůli fanouškům. Výhra v semifinále 2:0 nad Mladou Boleslaví se sice nerodila lehce, ale gól Josefa Hušbauera odpor soupeře zlomil a přiblížil klub z Edenu ke splnění jednoho z předsezonních cílů.

"Je to cenné. Po tolika letech se dostat do finále je úspěch. Lidé na to dlouho čekali. Minulý rok to nevyšlo, letos ano, tak doufám, že fanoušky nezklameme a dotáhneme to až k trofeji," řekl Hušbauer. "Jsme rádi, že se to povedlo. Byl to jeden z cílů. Do jara jsme šli s tím, že se pokusíme bojovat o titul i pohár a jsme rádi, že se to vyvinulo tak, že máme šanci na obou frontách," připomněl Jan Sýkora, že Slavie bojuje s Plzní i o ligový titul.

"Tím, že je finále po 16 letech, tak je člověk rád kvůli fanouškům, vedení, celému klubu. Budeme se snažit uspět a pokud budeme hrát jako dnes, tak věřím, že to zvládneme," dodal Sýkora.

Právě Sýkora byl u obou branek. Při té první v úvodu druhé půle přepustil míč na skórujícího Hušbauera. "Kluci si to po autu dobře vykombinovali. Kuba Hromada nezpanikařil, ale dal krásnou přihrávku pod sebe, kde jsem byl já, ale nějak jsem cítil, že za mnou ještě někdo bude. Tak jsem to naslepo pustil a Pepa tam naštěstí byl a hezky to uklidil. Já o něm nevěděl, ale tyto prostory máme mít pokryté, tak jsem to pustil, že tam určitě někdo vyplave," popisoval Sýkora. "Já to chtěl dát po zemi k tyči. Trochu mi to nesedlo, ale i tak mi to tam spadlo," oddechl si Hušbauer.

Při druhé brance pak Sýkora při přímém volném kopu jen lehce přiťukl míč Miroslavu Stochovi a ten hezkou ránou zvýšil. "Z těchto prostorů to nijak necvičíme, spíše je to na nás, abychom se nějak domluvili, jestli něco zahrajeme. Viděli jsme, že gólman stojí hodně na jedné straně, tak jsme se s Miněm (Stochem) domluvili, že mu to vykulím mimo zeď a on to krásně trefil," řekl Sýkora.

Nyní budou hráči Slavie čekat na finálového soupeře, který vzejde za týden z duelu mezi Zlínem a Jabloncem. "Se Zlínem nemáme dobrou bilanci, ale i Jablonec má dobrý mančaft, takže těžko si vybírat. Finále je jiný zápas než klasický ligový. Uvidíme, jak to dopadne," řekl Hušbauer.

Slavia si v případě triumfu v poháru může zajistit účast v základní skupině Evropské ligy, ovšem pokud zůstane na současné druhé příčce v lize, půjde do předkola Ligy mistrů a podzim v pohárech nebude mít jistý. Evropská liga by tak připadla třetímu celku z ligy.

"Až bude konec, tak můžeme nějak spekulovat, ale teď se soustředíme jen na to, abychom vyhráli pohár i titul," řekl Sýkora. "Samozřejmě když skončíme na prvních dvou místech, tak o Evropu budeme muset bojovat, i když pohár vyhrajeme. Takže nám bude spíš fandit tým na třetím místě," dodal Hušbauer.