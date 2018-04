Praha - Fotografie pořízené v dramatických okamžicích v srpnu roku 1968 mohou jejich autoři posílat do soutěže pořádané Českým rozhlasem a společností Czech Photo, která organizuje fotožurnalistickou cenu Czech Press Photo. Snímky mohou posílat amatérští fotografové i profesionálové, kteří se ke svému autorství třeba kvůli možné perzekuci nemohli dlouho přihlásit. Nejlepší snímky budou vystavené od srpna do září.

Smyslem soutěže je podle pořadatelů upozornit nejen na výročí okupace, ale také ukázat veřejnosti fotografie z té doby, které dosud ještě nebyly zveřejněny. Fotografie lze do soutěže Československo - fotografie roku ?68 přihlašovat prostřednictvím webových stránek rozhlas.cz nebo posílat poštou do Českého rozhlasu na adresu Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 až do 21. června.

Porotě bude předsedat fotograf Herbert Slavík a zasednou v ní například historik Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd Oldřich Tůma nebo scénárista a herec Zdeněk Svěrák.

"Mnoho fotografů se tehdy nemohlo k autorství přiznat a v jejich archivech se možná ještě nachází neobjevené poklady. Těšíme se, že tak budeme moci všem díky mnoha dosud neznámým snímkům ukázat, jaký rok 1968 v Československu byl," uvedl šéfredaktor stanice Český rozhlas Radiožurnál Ondřej Suchan.

Výběr ze soutěžních fotografií doprovodí výstava fotografií Oldřicha Škáchy a Petra Šálka ze stejného období. Obě expozice budou k vidění v galerii Czech Photo Centre od 15. srpna do 16. září.

"Jeden snímek mnohdy dokáže sdělit více informací a pocitů, než jiné sdělovací prostředky. Právě proto je fotografie ideálním médiem pro připomínku tragických událostí roku 1968," uvedla ředitelka Czech Photo Centre Veronika Souralová, která je také členkou poroty soutěže. Doplnila, že projekt by mohl vzdělávat zejména mladší ročníky a má uctít všechny oběti vpádu vojsk Varšavské smlouvy.