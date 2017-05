Praha - Během prvních dvou hodin od otevření nového dotačního programu Dešťovka přijal stát přes 800 žádostí za zhruba 39,5 milionu korun. Je to zhruba 40 procent celkového rozpočtu programu, ve kterém chce stát přerozdělit 100 milionů korun. ČTK to dnes sdělila mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. Programem chce stát bojovat proti plýtvání s vodou a proti suchu. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) by se mohla ještě letos v létě vypsat další výzva minimálně ve stejném finančním objemu.

Zájem žadatelů začal hned po spuštění v 10:00. Za prvních 18 minut si 250 zájemců podalo žádosti za zhruba 12 milionů korun. Brabec už dříve avizoval, že je možné, že se peníze vyčerpají velmi rychle. "Já tím nejsem překvapen, říkali jsme, že o ten program bude obrovský zájem. Byly tisíce žadatelů, kteří se na tu stránku dívali už před spuštěním. A očekávání se naplnila měrou vrchovatou," řekl dnes ČTK Brabec.

Jedna domácnost podle resortu může získat až 105.000 korun. "Žadatelé nejdříve odešlou žádost elektronicky a pak už stačí jen do pěti dnů doručit žádost a její přílohy osobně nebo poštou na kterékoli z 13 krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí," dodává ministerstvo.

Vyčleněných 100 milionů korun stačí podle ministerstva na 3000 až 5000 žádostí. "Předpokládáme, že zhruba do tří týdnů budeme schopni vyhodnotit pilotní projekt. Uvidíme, jestli všichni, kteří se nyní elektronicky přihlásili a do pěti dní by měli dodat elektronicky podklady na pracoviště fondu, splnili podmínky," dodal dnes Brabec.

Ještě v létě by se pak mohla vypsat další výzva, ve které bude minimálně znovu 100 milionů korun, ministr doufá i ve vypsání tohoto dotačního programu i v dalších letech. Dodává, že ale i tak peníze pro zájemce ze všech regionů nebude možné najít.

Stát chce lidem přispět na systém, který využije dešťovou vodu třeba na splachování toalety nebo jako užitkovou vodu.

Dotace z programu mohou čerpat vlastníci i stavebníci všech obytných domů s výjimkou rekreačních. Stát podpoří zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulaci srážkové vody pro splachování záchodů a využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové.

Nejjednodušší část programu Dešťovka na využití srážkové vody pouze na zálivku zahrady bude dotována jen v místech výrazně postižených suchem. Patří sem obce na Frýdecko-Místecku, Vysočině a na Znojemsku.