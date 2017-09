Liberec - Liberečtí chemici získají v příštích letech nová průzkumná vozidla pro zjišťování radiace, chemických a biologických látek. Armáda nakoupí 80 těchto vozidel, polovina je určena pro Liberec, řekl dnes ČTK velitel 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci Karel Navrátil. Kontrakt v létě schválila vláda, maximální cena za 80 vozů bude 4,4 miliardy korun.

Prototyp lehce obrněného vozu předvedli dnes chemici při slavnostním nástupu před libereckou radnicí. "Zkušenosti jsou vesměs dobré. Je to krok správným směrem," řekl Navrátil. Prototyp liberečtí chemici testují od roku 2013. Oproti současným průzkumným vozům je podle velitele na vyšší úrovni přístrojové vybavení i detekční prostředky. Přístroje rozpoznají nejen bojové látky, ale využít je lze například i k měření průmyslových škodlivin. Většina měření se dělá automaticky, navíc pro měření venku může posádka v rizikových místech vyslat speciálního robota.

Nový typ poskytuje v zamořeném území také lepší ochranu posádce, kabina se dá hermeticky uzavřít. Součástí vybavení průzkumného vozu je kamera pro noční vidění, k obraně slouží kulomet nebo dýmovnice. Zbraňovou stanici může posádka ovládat dálkově z kabiny. "Nesmím pominout pancéřovou ochranu osádky, jak proti projektilům, tak zemním výbuchům," řekl Navrátil. Podle něj budou používat koncept párového vozidla. "To znamená, že odborný úkol budou vždy plnit dvě vozidla a vzájemně se podporovat, což zvýší úspěšnost i schopnosti při provádění průzkumu," dodal.

Nová vozidla LOV-CBRN dodá státní podnik Vojenský výzkumný ústav, který je oprávněn k nakládání s bojovými chemickými látkami nezbytnými k testování vozidel. Podvozky budou od italské automobilky Iveco, od níž má nyní česká armáda víc než sto terénních vozů.

Liberecký velitel věří, že první vozy získají už v příštím roce. Celkem jich Liberec dostane 40. "Druhá polovina, čili 40 vozidel, bude rozmístěno podle potřeb k dalším útvarům armády, které vlastní své chemické průzkumné jednotky. Celý ten proces by měl být ukončen někdy v roce 2025," řekl Navrátil. Nová vozidla nahradí v Liberci sovětské transportéry ze 70. a 80. let, které se budou vyřazovat. Jednotka má ještě landrovery z 90. let, které procházejí modernizací. S jejich dalším využitím se počítá. "Budou přidělené dalším jednotkám armády," řekl Navrátil.

V Liberci dnes jednotka slavila 40 let od vzniku chemické brigády a také 150. výročí přítomnosti vojsk ve městě. Jednotka patří v Česku mezi elitní, je zařazená do sil rychlé reakce NATO. Nejvýraznější novinkou v technice z posledních let bylo loňské získání mobilní laboratoře ke zjišťování toxických a radioaktivních látek, drog i výbušnin. Pořízení laboratoře za 160 milionů korun zaplatily Spojené státy, je nejmodernější v NATO. Podle Navrátila ji ještě "naostro" ve výcviku nezkoušeli. "Musí nejprve projít kolečkem vševojskových zkoušek," dodal.