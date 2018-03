Čtvrtý zápas čtvrtfinále play off hokejové extraligy: Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové, 20. března 2018 v Liberci. Brankář Liberce Roman Will.

Čtvrtý zápas čtvrtfinále play off hokejové extraligy: Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové, 20. března 2018 v Liberci. Brankář Liberce Roman Will. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - Brankář libereckých hokejistů Roman Will vyzdvihl po výhře Bílých Tygrů ve čtvrtém čtvrtfinálovém utkání extraligy nad Hradcem Králové 3:0 týmový výkon. Sám se pod vítězství podepsal 21 úspěšnými zákroky a prvním čistým kontem v letošním play off. Severočeši i díky pětadvacetileté opoře v brankovišti zvládli i druhý domácí duel a vyrovnali sérii na 2:2 na zápasy.

"Je to obraz celého týmu, protože dneska tam zase bylo neskutečně zblokovaných střel od spoluhráčů. Padali tam po hlavě a nasazují tam ten svůj hokejový život. Jsem za to hrozně vděčný a jsem rád, jak tahle šlapeme jako tým," řekl novinářům Will, který v součtu se základní částí udržel nulu posedmé v ročníku.

"Jsem hrozně rád, že jsme vyhráli. Věřil jsem tomu, že domácí zápasy zvládneme. Jsem rád, že celý tým bojoval tak, jak se má. Potvrdili jsme, že i v Hradci jsme hráli dobře, jen jsme to tam nedotáhli do vítězného konce," potěšilo Willa, že Liberec dokázal zareagovat na dvě prohry na východě Čech.

Mountfieldu chyběl především v přesilových hrách ofenzivní lídr Jaroslav Bednář, ale Will se soustředil na ostatní nebezpečné hráče. "Jarda je výborný hráč, ale každá přesilovka je velmi nebezpečná. Hradec má velmi dobré hráče. Musím se soustředit, abych byl připravený na každou střelu," uvedl Will.

Už před startem série si podle Willa Bílí Tygři věřili a nyní po dvou výhrách šla jejich sebedůvěra ještě více nahoru. "Myslím, že jsme měli sebevědomí dobré, uhráli jsme výbornou sérii se Spartou. Že se v play off prohrajou dva zápasy venku, to se stává. Žádný tým nevyhrává všechno 4:0. Jsem rád, že je to 2:2, a cítím, že jsme velice silný tým," věřil Will, že úřadující vicemistr může navázat na úspěšné předkolo se Spartou.

Oba týmy jsou zatím stoprocentně úspěšné v domácím prostředí a Will doufá, že to Liberec ve čtvrtek v Hradci Králové prolomí. "Musíme zůstat u té naší hry. Když budeme s pokorou takhle pokračovat, tak se nám to všechno vrátí. Věřím, že budeme velmi srovnaní a odhodlaní, protože víme, co chceme v Hradci uhrát, a půjdeme si za tím vítězstvím stejně, jak jsme si šli tady doma v těch dvou zápasech," podotkl Will.

Šestý duel v sobotu se bude hrát v Liberci nezvykle už od 11:00, protože v Home Credit Areně následuje hned od 18:00 galavečer bojovníků Night of Warriors. "V Americe jsme tak občas hráli, když jsem byl v AHL. Tam se hrají dopolední zápasy. Bude to pro všechny naprosto stejné a bude to určitě hodně klíčový zápas. Jeden z týmů bude mít mečbol a bude důležité se na to dobře připravit," uvedl Will.

Předzápasový režim bude muset přizpůsobit. "Je potřeba se už večer den předtím dobře najíst a jít brzy spát. Ráno už to směřovat k tomu zápasu s dobrou snídaní. Většina hráčů stejně před zápasem spí, takže by to neměl být tak velký rozdíl. Jen to bude místo hodiny a půl spánek třeba osm hodin," dodal Will.