Liberec - Parta nadšenců z libereckého Boveraclubu dokončuje renovaci dvounápravové tramvaje z roku 1964, která v minulosti jezdila ve východoněmeckém městě Jena. Využít jí chce pro historické jízdy, jezdit bude i do sousedního Jablonce. ČTK to dnes za Boveraclub řekl Tomáš Krebs. V republice tento typ zřejmě nikdo jiný nemá.

Spolek má zatím pro zvláštní jízdy k dispozici pět vozů, nejstarší je Bovera z roku 1929. Jedním z důvodů pro pořízení této bylo, že je schopna jezdit také na širokém rozchodu, na který se dopravní podnik chystá přestavět tramvajovou trať z Liberce do Jablonce. "Tyto vozy jezdily v Německu na obou typech rozchodů. Tramvaj, co jsme získali, tak je na metrovém rozchodu, ale už jsme sehnali z Drážďan širokorozchodný podvozek," uvedl Krebs. To umožní, aby vozila cestující při zvláštních jízdách do Jablonce i po rekonstrukci tratě.

Ostatní historické vozy budou moci v budoucnosti jezdit jen na části tratě v Liberci mezi Lidovými sady a viaduktem pod nádražím, kde jsou tři koleje pro úzký i široký rozchod.

Dvounápravový motorový vůz známý pod jménem Gotha byl podle Krebse typickou tramvají využívanou v tehdejší Německé demokratické republice (NDR). "Málo se ví, že byla vyráběna i v Praze," uvedl Krebs. Boveraclub získal tramvaj, jež jezdila v německé Jeně do 90. let minulého století, pak sloužila k praktické výuce řidičů jako školní tramvaj. Spolek ji koupil za 160.000 korun, přeprava stála dalších 40.000 korun. Na nákup tramvaje získal Boveraclub dotaci od Jablonce 70.000 korun.

Práce na její renovaci se podle Krebse blíží k závěru. "Předpokládám, že koncem srpna ji zkompletujeme, a pak budeme s drážním úřadem jednat o získání povolení pro zvláštní jízdy," dodal Krebs. Doufá, že cestující budou moci německou tramvají, jež pojme až 60 lidí, poprvé svézt už na podzim. K tramvaji patří ještě vlečný vůz, zatím stojí nepojízdný jako exponát v Technickém muzeu v areálu bývalého výstaviště v Liberci. I ten by podle Krebse chtěli do budoucna zprovoznit.

Boveraclub by v rámci technického muzea rád ještě letos otevřel vlastní expozici v jednom nevyužívaném pavilonu. Krebs odhaduje, že by k tomu mohlo dojít na přelomu října a listopadu. K pavilonu zatím nevedou koleje, spolek tam proto v první fázi umístí nepojízdné historické tramvaje, jež na renovaci teprve čekají, a také staré autobusy.