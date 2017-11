Ostrava - Vztek a emoce cloumaly libereckými hokejisty po extraligovém utkání v Ostravě. K naštvání z těsné prohry 2:3 se přidal i pocit křivdy, že rozhodující gól Rostislava Olesze neměl podle nich platit. Olesz se ve 44. minutě řítil sám na branku, ale jeho švih chytil do rukavice gólman Roman Will. Už by se nic nestalo, kdyby po kolizi na brankovišti do Willa nenajel spoluhráč Lukáš Derner a dovezl brankáře i s pukem do liberecké branky.

"Měl jsem puk v moci, pak se tam přede mnou dva hráči srazili a je logické, že když mě někdo hodí s pukem dozadu, že s ním po nějaké době skončím v bráně. Nechci to soudit. Vím, že to rozhodčí mají těžké a musí se rozhodnout, ale pokud jsem měl puk v moci a nějaké tři čtyři sekundy po střele a pak tam ten puk spadne, nevím, co na to říct. Ovlivnilo to celý zápas," řekl novinářům Will po utkání, které právě touto situací Bílí Tygři prohráli 2:3.

Hosté těžko potlačovali hněv a několik minut se s arbitry dohadovali. Viditelně rozčílený kouč Filip Pešán po utkání na tiskové konferenci pouze prohlásil, že hlavní rozhodčí se po situaci omluvil, že nestihl včas písknout.

Podle Willa se situace dala řešit použitím videa. "Znovu říkám, že to rozhodčí mají těžké, má vteřinu na to se rozhodnout. Ale dalo se to vyřešit s klidnější hlavou, jít se třeba podívat na video. Vím, že to mají těžké, ale ovlivnilo to celý zápas," zopakoval Will.

Liberec pak nebyl s to ukočírovat nervy. Zbytečně dohrával souboje a dost minut v závěru strávil v oslabení. Lakatoš s Jelínkem vyfasovali vyšší osobní tresty. "Z toho se to pak všechno zvrtlo. Dělali jsme zbytečné fauly. Tohle se bohužel stane. Ale mrzí mě, že to skončilo špatně pro nás. Minimálně bod jsme si zasloužili," řekl Will.