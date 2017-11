Technické muzeum Liberec získalo dvě tramvaje z Švýcarska (na snímku z 1. listopadu je skládání tramvají v areálu muzea). Unikátní vozy nabídlo švýcarské muzeum prakticky zdarma, liberečtí si jen museli zaplatit nakládku a dopravu a také proclení, což přijde zhruba na 300.000 korun. Jde o raritní exponáty. Jedna z tramvají je z roku 1905 (na snímku) a druhá z roku 1916, obě byly v provozu na příměstských tramvajových tratích v okolí Basileje. Starší sloužila až do roku 1987 jako služební a v roce 2006 se dostala do soukromého muzea v Kerzers. Mladší byla v provozu až do roku 2002 a do muzea se dostala ve stejném roce. V Liberci z nich budou statické exponáty.

Technické muzeum Liberec získalo dvě tramvaje z Švýcarska (na snímku z 1. listopadu je skládání tramvají v areálu muzea). Unikátní vozy nabídlo švýcarské muzeum prakticky zdarma, liberečtí si jen museli zaplatit nakládku a dopravu a také proclení, což přijde zhruba na 300.000 korun. Jde o raritní exponáty. Jedna z tramvají je z roku 1905 (na snímku) a druhá z roku 1916, obě byly v provozu na příměstských tramvajových tratích v okolí Basileje. Starší sloužila až do roku 1987 jako služební a v roce 2006 se dostala do soukromého muzea v Kerzers. Mladší byla v provozu až do roku 2002 a do muzea se dostala ve stejném roce. V Liberci z nich budou statické exponáty. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - Technické muzeum Liberec získalo dvě tramvaje ze Švýcarska. Historické vozy nabídlo soukromé švýcarské muzeum prakticky zdarma, liberečtí si museli zaplatit nakládku a dopravu a také proclení, což přijde zhruba na 300.000 korun. Třetinu zaplatilo město, zbytek muselo zajistit muzeum. ČTK to dnes řekl Tomáš Krebs z libereckého Boveraclubu, který se věnuje renovaci starých tramvají a autobusů. I švýcarské tramvaje podle něj čekají menší opravy, aby se mohly vystavit.

"Je to krok k otevření dalšího pavilonu, který bychom chtěli otevřít na přelomu roku právě s městskou hromadnou dopravou. Celé naší sbírce úzkorozchodných tramvají, která tady bude, dají švýcarské tramvaje mezinárodní renomé. Už to nebude jen nějaká regionální výstava, ale bude mít celostátní a do budoucna možná i evropský rozměr," řekl ČTK ředitel muzea Jiří Němeček. Muzeum už podle něj má jednu tramvajovou soupravu z Německa. "Kdyby se podařilo od drážního úřadu získat povolení k jízdě, určitě by to přilákalo lidi ze sousedního Německa," poznamenal.

Technické muzeum je v Liberci od roku 2014, kdy parta nadšenců jeden nevyužívaný pavilon libereckého výstaviště přeměnila ve výstavní prostory. Návštěvníci v něm najdou několik desítek historických aut a motocyklů, ale také tramvaje a lokomotivy. Expozice se průběžně obměňuje. Město, jemuž výstaviště patří, si spolupráci s muzeem pochvaluje a letos se rozhodlo pronajmout mu další tři pavilony na deset let. Podle Němečka je budou otevírat postupně, každý bude mít jiné zaměření. Záměr počítá s využitím celého výstaviště. Druhý pavilon otevřelo muzeum na začátku září a je věnovaný hlavně historickým dopravním prostředkům.

Švýcarské tramvaje jsou podle Krebse určeny pro třetí pavilon. Jde o raritní exponáty. "Jedna z tramvají je z roku 1905 a druhá z roku 1916, obě byly v provozu na příměstských tramvajových tratích v okolí Basileje. Starší sloužila až do roku 1987 jako služební a v roce 2006 se dostala do soukromého muzea v Kerzers. Mladší byla v provozu až do roku 2002 a do muzea se dostala ve stejném roce," řekl Krebs. Muzeum v Kerzers bylo ale podle něj nuceno z prostorových důvodů redukovat svoji sbírku, a některé exponáty proto nabídlo vyhlédnutým spolkům.