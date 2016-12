Komentované prohlídky nabízí návštěvníkům až do konce roku Zoologická zahrada v Liberci. Zájemci se při nich o zvířatech dozvědí víc, než jen to, co si mohou přečíst na informačních tabulích. Snímek z 27. prosince.

Liberec - Komentované prohlídky nabízí návštěvníkům až do konce roku Zoologická zahrada v Liberci. Navzdory silnému větru a dešťovým přeháňkám přišlo dnes dopoledne zhruba 15 lidí, aby se o zvířatech dozvěděli víc, než jen to, co si mohou přečíst na informačních tabulích. Podobné akce nabízí zoo už přes deset let, oblíbené jsou letní prohlídky, ale například i ty večerní, kdy se návštěvníci dostanou i do běžně nepřístupných prostor.

"V zimě se nám u komentovaných prohlídek návštěvy zákulisí neosvědčily, ne že by o to nebyl zájem, ale ta skupina je často velká a třeba badatelna je opravdu malý prostor," řekla ČTK Zuzana Šafaříková, která dnes návštěvníky zahradou provázela. Lidé se ale na prohlídce s průvodcem dozvědí různé příběhy a zajímavosti o zvířatech, která liberecká zoo chová. Průvodce je upozorní i na zvířata, která běžně v zahradě spíše míjejí jako nepříliš zajímavá.

Prohlídka začíná hned za vstupem u ohrad s kopytníky. "Z návštěvnického hlediska jsou kopytníci taková neatraktivní zvířata, vězte ale, že z toho zoologického se jedná často o velmi vzácné a silně ohrožené druhy," upozornila návštěvníky Šafaříková. Platí to třeba právě pro zebru Chapmanovu nebo osla somálského, který už byl ve své domovině prakticky vyhuben. Na světě jich je už jen kolem 600, převážně v zoo.

Návštěvníci projdou celou zoo, na trase nechybějí ani sloni, kteří patří v Liberci k nejoblíbenějším zvířatům. Většinu zimy tráví v pavilonu, kde mají návštěvníci možnost se alespoň ohřát. Už v příštím roce se možná slonice Ráni a Bala dočkají rekonstruovaného venkovního výběhu, v dalším roce by pak zoo chtěla zmodernizovat samotný pavilon s expozicí. Náklady se odhadují na sedm milionů korun. Sloní pavilon z roku 1972 je už chovatelsky zastaralý a do budoucna tak hrozí, že by Liberec o tato populární zvířata mohl přijít.

Liberecká zoo je nejstarší českou zahradou a patří k nejoblíbenějším turistickým cílům v Libereckém kraji. Loni jí prošlo 327.000 návštěvníků. Zahrada už dávno není jen zvěřincem starajícím se o vzácná či exotická zvířata, její součástí je také Centrum pro zvířata v nouzi Archa, Středisko ekologické výchovy Divizna a Kulturní centrum Lidové sady. Zoo chová kolem 950 zvířat 170 druhů, z nichž řada patří k vážně ohroženým. K nejoblíbenějším zvířatům v Liberci patří vedle slonů také bílí tygři, lachtani nebo šimpanzi.