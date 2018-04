Liberec - Liberecká zoo jako první zahrada v Evropě úspěšně odchovala mláďata ohroženého orla jestřábího. Zoo v Liberci chová tento druh dravců od roku 2008 a o jejich rozmnožení se snažila deset let. ČTK o tom informovala mluvčí liberecké zoo Barbara Tesařová.

"Chov orlů jestřábích v lidské péči je velice náročný a momentálně jsou v Evropě pouze tři zoologické zahrady, které tento druh chovají. Jen ta liberecká se ale může pochlubit mláďaty," uvedla Tesařová.

V Liberci se vylíhla dvě, jedno před čtyřmi dny a druhé ve středu. Obě mláďata jsou umístěna ve speciálním inkubátoru, ve kterém se ošetřovatelé snaží malé orly rozkrmit. Do hnízda rodičů místo oplozených vajec dali zoologové dřevěné podkladky. "V zoologických zahradách se jedná o běžnou praxi. Oplozená vejce dravcům, obzvláště pak nezkušeným rodičům, odebíráme a umisťujeme do umělých líhní, abychom zvýšili šanci odchovu," řekl kurátor ptáků Jan Hanel.

O dalším umístění vzácných přírůstků rozhodnou genetické testy. "Pokud by se jednalo o samce, podložili bychom je pod pěstouny jiného ptačí druhu, nejspíše pod orly bělohlavé, kteří mají na rozdíl od skutečných rodičů, orlů jestřábích, s odchovem mláďat bohaté zkušenosti," řekl Hanel. Samičku by vykrmili a vychovali sami ošetřovatelé. "Jedná se o další možnost, jak nejen dravé ptáky v budoucnu efektivně rozmnožovat. Jedinci si při umělém odchovu člověkem vtisknou člověka jako svého budoucího partnera a po dosažení pohlavní dospělosti se toho využívá k umělé inseminaci," dodal kurátor ptáků.

V budoucnosti by se zoo chtěla zapojit do ochranářského projektu Life Bonelli, který si klade za cíl podpořit ubývající španělskou a francouzskou populaci orlů jestřábích. "Zoo Liberec by do projektu mohla přispět především odchovem mláďat pro jejich vypuštění do volné přírody v této oblasti," dodala Tesařová. Orel jestřábí obývá méně zalesněné oblasti Evropy, nejhojněji žije ve Španělsku, méně pak v Portugalsku a v dalších zemích kolem Středozemního moře. Dorůstá velikosti 56 až 74 centimetrů. Přestože váží jen asi dva kilogramy, rozpětí křídel má kolem 1,5 metru. Živí se většími ptáky, savci a jinými obratlovci. Hnízda si staví na skalách, občas i na stromech. Samice snáší obvykle dvě vejce, na nichž sedí 37 až 41 dní. Mláďata na hnízdě krmí oba rodiče ještě 60 až 65 dní a zůstávají s nimi až do dalšího jara. Dospívají ve čtyřech až pěti letech.