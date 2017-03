Liberec - Hokejisté Liberce se počtvrté v historii mohli radovat z vítězství v základní části extraligy. Pohár prezidenta Českého svazu ledního hokeje se však uděluje až od sezony 2009/10. Od té doby ho získali podruhé, když obhájili loňský triumf. A při slavnostním ceremoniálu postupovali stejně jako před rokem, kdy před závěrečným utkáním nejprve předání poháru jen přihlíželi, ale po jeho skončení hodili pověrčivost za hlavu a všichni si jeho zisk vychutnali.

Možná i proto, že jim tento rituál přinesl štěstí i do play off, zvolili znovu stejný postup. "Nic jsme na tom nezměnili. Věřím, že nám to přinese štěstí," řekl novinářům liberecký kapitán Branko Radivojevič.

Zatímco před rokem se účet Bílých Tygrů zastavil na rekordních 118 nasbíraných bodech, tentokrát jich svěřenci kouče Filipa Pešána nasbírali o 15 méně. A Radivojevič připustil, že dosáhnout na trofej bylo náročnější, než tomu bylo v dlouhodobé fázi minulého ročníku.

"Jsme mistři. A každý se na nás chtěl vytáhnout," všiml si Radivojevič. "Také nám před sezonou odešlo hodně hráčů. Ale je vidět, že když se nějací hráči zraní nebo někteří odejdou, tohle mužstvo je umí nahradit. A to je pro nás velké plus," pochvaloval si šestatřicetiletý Radivojevič.

Základem úspěšného tažení za obhajobou Prezidentského poháru byla skvěle chytající dvojice Ján Lašák, Roman Will. Liberečtí gólmani inkasovali v základní části ze všech týmů nejméně branek - jen 102, tedy v průměru méně než dvě na utkání. "Myslím, že máme nejlepší brankářskou dvojici v lize. Oni se podporují navzájem, pomáhají si. V kabině žádná závist není," ocenil držitel stříbra a bronzu z mistrovství světa.

"Myslím si, že tento rok je tady úplně úžasná parta, snad ještě větší než minulý rok. Věřím tomu, že to dotáhneme daleko," dodal slovenský forvard se zkušenostmi ze zámořské NHL, kde hrál za Phoenix, Philadelphii a Minnesotu.

Hodně ho potěšilo, že se spoluhráči utnuli třízápasovou sérii porážek a základní část uzavřeli před vyprodaným hledištěm vítězně. "Je to super. Po třech prohrách jsme odehráli výborný zápas a myslím, že jsme se dobře naladili na play off. Teď si trochu oddychneme a od úterý se budeme připravovat na něj," nastínil Radivojevič.

Takřka dvoutýdenní pauzy, jež nyní na obhájce titulu - stejně jako před rokem - čeká před startem čtvrtfinále, se neobává. "Minulý rok se nám to naopak osvědčilo, byl tam nějaký přípravný zápas. Filip (Pešán) s tím má potřebné zkušenosti. Ví, co dělat a myslím si, že nás dobře připraví. My budeme připravení," ujistil Radivojevič.

Soupeře, jehož by pro čtvrtfinále preferoval jako úspěšný tým z předkola, vyhlédnutého nemá. "Je to jedno. My si to teď užijeme a počkáme na soupeře. Až se bude blížit, který pro nás nakonec vykrystalizuje, začneme se na něj chystat," uzavřel Radivojevič.