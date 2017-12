Liberec - Hokejisté Liberce porazili ve 27. kole extraligy Hradec Králové 5:4 po samostatných nájezdech a zabodovali po dvou utkáních, v nichž vyšli naprázdno. Bílí Tygři tak potvrdili, že se jim na Mountfield na domácím ledě daří, když s ním pod Ještědem naposledy prohráli před čtyřmi lety a porazili ho podeváté v řadě.

Dnešní úspěch se ale nerodil snadno, neboť Královéhradečtí dokázali v utkání vymazat tříbrankové manko. Liberec vedl v čase 5:36 už 3:0 a ještě po 36 odehraných minutách 4:1. Liberci však v samostatných nájezdech vystřelil výhru útočník Tyler Redenbach.

Liberec do utkání vlétl a hned po 19 vteřinách šel do vedení. Jelínek vystihl chybnou rozehrávku hostí a před brankou našel osamoceného Ordoše, který střelou z první propálil Rybára. Ve čtvrté minutě už Liberec vedl o dvě branky, když Kvapil nádherným pasem vybídnul ke skórování Jelínka.

Bílí Tygři i nadále pokračovali v aktivní hře a zahráli si také první přesilovku. Ta však neměla dlouhého trvání, neboť ji hned po 14 vteřinách dokázal využít střelou na bližší tyč Kvapil a zvýšil už na 3:0. Tři inkasované góly během necelých šesti minut byly moc na Rybára, který tak přepustil své místo v hradecké brance Pavelkovi.

Východočeši se osmělili až ve druhé polovině první třetiny a Janus měl plné ruce práce se střelou Pavlíka. Snížení se poté Mountfield dočkal v 17. minutě, kdy šťastným odrazem o Jánošíkovu brusli dostal kotouč až do branky Cingel. Na dostřel pak mohl hosty dostat Červený, Janus ale předvedl parádní zákrok.

Tříbrankové vedení mohl Severočechům vrátit hned po přestávce Ordoš, Pavelka jeho dobrou střelu vyrazil ramenem. Obrovskou šanci na snížení měl pak Džerinš, před odkrytou brankou ale promáchl naprázdno. Udeřili tak opět Liberečtí: Jánošík si na modré čáře našel odražený kotouč a tvrdou ranou prostřelil Pavelku.

Gólová radost domácích však netrvala příliš dlouho. Cingel se prodral až před Januse a v pádu dokázal dopravit kotouč až za brankovou čáru. A za necelé dvě minuty se Hradec Králové radoval znovu, když se střelou mezi Janusovy betony prosadil Červený - 4:3.

Do třetí třetiny nahradil Januse v liberecké brance Will. Ten si však ještě ani pořádně nesáhl na puk a už ho musel lovit ze sítě. Střelou bez přípravy ho překonal lotyšský zadák Cibulskis a rázem bylo vyrovnáno. Liberec mohl odpovědět v následné přesilovce, Kvapilovu střelu ale zastavila horní tyč. Neujali se ani dobré šance Pyrochty a Kolmanna. Na druhé straně se do úniku dostal Kukumberg, ani on však neuspěl.

V prodloužení měli nejprve obrovskou šanci domácí Kvapil s Ordošem, Pavelka ale svoji branku s vypětím všech sil uhájil. Následně fauloval liberecký kapitán Ševc a Východočeši měli ideální příležitost rozhodnout. Početní výhodu ale nesehráli vůbec dobře a Willa prakticky neohrozili.

O vítězi tak musely rozhodnout až samostatné nájezdy. Liberecký kouč Pešán na ně vrátil do branky Januse, ani on však nestačil na precizní Bednářův blafák. Na jeho trefu však odpověděl Kvapil a o libereckém vítězství rozhodl ve čtvrté sérii přesnou střelou Redenbach.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Do utkání jsme vstoupili velmi aktivně a šťastně. Prvních deset minut se k nám odrážely puky a dali jsme tři branky. Hosté poté vyměnili gólmana a to je trochu nakoplo. Ještě více jim však pomohl šťastný gól na 3:1, který naopak nás poznamenal ve druhé třetině. Od poloviny zápasu to bylo velmi vyrovnané a já jsem moc rád, že proti týmu jako je Hradec bereme dva body, i když ztratit tříbrankové vedení je samozřejmě špatné."

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Byl to dramatický zápas. My jsme měli velmi hrozivý začátek, ačkoliv jsme se připravovali, že na nás domácí vletí od první minuty. Od poloviny první třetiny jsme však hru vyrovnali a důležitým momentem byla kontaktní branka ještě v závěru první části. Ve druhé třetině se nám povedlo umazat ztrátu. Třetí třetina a i prodloužení bylo vyrovnané a oba týmy mohly rozhodnout. Po takovém průběhu utkání si bodu z Liberce velmi vážíme."

Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové 5:4 po sam. nájezdech (3:1, 1:2, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 1. Ordoš (P. Jelínek), 4. P. Jelínek (Kvapil, Ordoš), 6. Kvapil (Bakoš), 36. Jánošík, rozhodující sam. nájezd Redenbach - 17. Cingel (Graňák), 37. Cingel, 39. Červený (Jaroslav Bednář, Koukal), 43. Cibulskis (Červený, Cingel). Rozhodčí: Hradil, M. Sýkora - Gerát, D. Hynek. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:0. Diváci: 4794.

Liberec: Janus (41. Will, na sam. nájezdy Janus) - Pyrochta, Ševc, Jánošík, Šmíd, Kolmann, Derner - Ordoš, P. Jelínek, Kvapil - Bakoš, Bulíř, L. Krenželok - Jašek, Redenbach, Mikyska - J. Stránský, Špaček, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Hradec Králové: Rybár (6. J. Pavelka) - Pláněk, Vydarený, Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Zámorský - Köhler, Dragoun, Berger - Jaroslav Bednář, Džerinš, Kukumberg - Cingel, Koukal, Červený - R. Pavlík, Tuominen, Miškář. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.