Liberec - Zoologická zahrada v Liberci bude poprvé ve své téměř stoleté historii chovat koně Převalského. Z německého Norimberku dnes do Liberce dorazily tři klisny, časem k nim přibude ještě hřebec. Výběh pro ně vybudovala zahrada sloučením tří výběhů v horní části v místech, kde byli původně mimo jiné pižmoni grónští. Ty už návštěvníci v liberecké zoo nenajdou, řekl ČTK ředitel zoo David Nejedlo.

"Chov pižmoňů grónských u nás probíhal nepřetržitě 28 let. Za tuto dlouhou dobu se nám však podařily pouze dva odchovy, a proto jsme se rozhodli chovný pár uvolnit a obohatit jím stádo v dalších zoologických zahradách. Samec Lovis našel svůj nový domov v Olomouci a samice Beritt byla transportována do Zoo Chomutov," řekl hlavní liberecký zoolog Luboš Melichar. Pro koně Převalského se zoo rozhodla mimo jiné kvůli klimatickým podmínkám a jejich chovatelské nenáročnosti.

Video: Liberec získal koně Převalského, tři klisny dorazily z Německa 29.08.2017, 18:25, autor: Radek Petrášek, zdroj: ČTK

Koně Převalského objevil v 19. století v Mongolsku ruský cestovatel Nikolaj Prževalskij. Podle Mezinárodní unie na ochranu přírody tito koně, které člověk nikdy nedomestikoval, kdysi obývali euroasijskou step od Číny po Ukrajinu. Ve volné přírodě byl kůň Převalského, poslední divoký kůň vůbec, vyhuben před 40 lety. Dnes je na světě asi 2000 kusů, většina z nich v zoologických zahradách. V Česku je chovají zoo v Praze, Brně, Olomouci a Chomutově.

Ke světové špičce v chovu koně Převalského patří Zoologická zahrada v Praze. Od roku 1959 vede celosvětovou plemennou knihu druhu. Zasloužila se také o návrat tohoto divokého koně do jeho původní domoviny. Ve spolupráci s českou armádou už přepravila z Česka do Mongolska dvě desítky koní. Díky reintrodukci, která běží od roku 1992, žije dnes v chráněných územích Mongolska a Číny asi 500 jedinců. Dalších 250 koní obývá stepní oblasti ve střední Evropě - na pustě Hortobágy v Maďarsku, na Ukrajině ve stepní rezervaci Askania Nova nebo ve vysídlené oblasti poblíž Černobylu.

Liberec by se rád v budoucnu do programu reintrodukce zapojil, velké zkušenosti má zahrada s návratem do přírody u dravých ptáků - orlosupů bradatých a orlů mořských. "V případě koní Převalského je to ale hudba daleké budoucnosti," řekl Nejedlo. Zoo také plánuje, že by podobně jako pražská zoo zajistila pro koně Převalského pastviny mimo areál zoo. "Máme nějaké prostory předjednané, je to ale otázka čtyř až pěti let," dodal ředitel liberecké zahrady.