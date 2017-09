Praha - Hokejisté Liberce zdolali v dohrávce 5. kola extraligy Mladou Boleslav 3:1 a ve vzájemných zápasech v nejvyšší soutěži vyhráli už podvanácté za sebou. Úvodní branku vstřelil v 29. minutě Michal Bulíř, v závěrečné třetině zvýšili Adam Jánošík s Petrem Jelínkem a čisté konto Romanu Willovi sebral až 63 sekund před koncem Lukáš Žejdl.

"Utkání rozhodly přesilovky. My jsme v nich dali v druhé třetině i na začátku třetí góly, to nás uklidnilo. Jinak to bylo vyrovnané a bojovné utkání z obou stran. Rozhodla naše efektivita v zakončení a bojovnost," řekl trenér Liberce Filip Pešán.

Utkání geograficky blízkých sousedů se od úvodního hvizdu neslo ve znamení opatrné hry z obou stran. O první větší vzruch se postaral v osmé minutě domácí Ordoš, který se snažil za Maxwella dotlačit střelu Stránského.

Ve druhé polovině prvního dějství se dostali hosté do většího tlaku, který na začátku 16. minuty ještě umocnilo Mojžíšovo vyloučení. Domácí obrana v čele s Willem ale odolala. Největší šanci tak měl až po přesilovce Látal, který místo naznačené přihrávky rovnou vystřelil, Willa ale nepřekonal. V závěru úvodního dějství hráli přesilovku i Bílí Tygři, ale Bakošovy pokusy si cestu do sítě nenašly.

Ve 22. minutě se zaskvěl Will, který ve stoprocentní šanci vychytal exlibereckého Valského. Pak měl blízko ke gólu i Musil, ale puk těsně minul branku. V 29. minutě udeřilo na druhé straně. V přesilové hře od modré čáry vypálil Jánošík, vyražený puk posunul do strany Bakoš a Bulíř poprvé překonal Maxwella.

V 37. minutě měl střelec úvodní branky další možnost, tentokrát ale Maxwell minisouboj vyhrál. Ještě před pauzou opět Bulíř uvolnil Krenželoka, který tváří v tvář Maxwellovi neuspěl.

Po 32 vteřinách závěrečného dějství potrestal Lencovo vyloučení z konce druhé třetiny tvrdou ránou od modré čáry Jánošík. Lenc se snažil o tři minuty později vykřesat Bruslařskému klubu naději, ale Will si připsal další úspěšný zákrok.

Po druhém zásahu už ale vývoj zápasu kontrolovali Bílí Tygři. V 49. minutě naopak zvýšil dočasný kapitán Jelínek, který zakončil souhru celého svého útoku.

"Myslím, že zápas rozhodla ta přesilovka na začátku třetí třetiny, kdy jsme dostali rychlý gól na 0:2. Nás to trochu srazilo do kolen. I když byla spousta času do konce, tak domácí to nakoplo a pak už tu třetinu dohráli parádně," uvedl kouč Mladé Boleslavi Patrik Augusta.

Příležitost alespoň zkorigovat výsledek dostali hostě pět minut před koncem při Dernerově vyloučení. Maxwell opustil branku a Mladá Boleslav zkusila power play, ale neúspěšně. Naopak v závěru přesilovky fauloval Žejdl a naděje Středočechů na úspěch v utkání klesly na minimum.

Domácí polevili v koncentraci na konci 59. minuty a Will přišel o nulu. Po návratu z trestné lavice ho překonal Žejdl. Liberec tak i potřetí v sezoně doma naplno bodoval, Mladá Boleslav naopak v třetím utkání venku vyšla poprvé naprázdno.

Will si ze ztráty čistého konta v závěru nedělal hlavu. "To je mi úplně jedno, hlavně že jsme vyhráli," prohlásil liberecký gólman. Věří, že ve čtvrtek v Třinci Liberec zabojuje na třetí pokus i o první body v sezoně venku. "Jedeme už zítra. Dáme si s klukama dobrý oběd, v Třinci dobrou večeři a půjdeme na ně. Je to vlastně o dobrém jídle," usmíval se Will.

Hlasy trenérů utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Utkání rozhodly přesilovky. My jsme v nich dali na začátku druhé i třetí třetiny góly, to nás uklidnilo. Jinak to bylo vyrovnané a bojovné utkání z obou stran. Rozhodla naše efektivita v zakončení a bojovnost. Jsem rád, že jsme utkání s takhle těžkým soupeřem zvládli."

Patrik Augusta (Mladá Boleslav): "Myslím, že dvě třetiny jsme viděli vyrovnané utkání se šancemi na obou stranách. Soupeř využil přesilovky. Myslím, že zápas rozhodla ta přesilovka na začátku třetí třetiny, kdy jsme dostali rychlý gól na 0:2. Nás to trochu srazilo do kolen. I když byla spousta času do konce, tak domácí to nakoplo a pak už tu třetinu dohráli parádně."

Dohrávka 5. kola hokejové extraligy:

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 29. Bulíř (Bakoš), 41. Jánošík (Bakoš), 50. P. Jelínek (Lakatoš, L. Krenželok) - 59. Žejdl (Lenc, P. Musil). Rozhodčí: Šír, Hejduk - Frodl, L. Kajínek. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. Diváci: 4893.

Sestavy:

Liberec: Will - Pyrochta, Jánošík, Plutnar, Šmíd, Mojžíš, Derner - Lakatoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Bulíř, Bartovič - J. Stránský, Jašek, Ordoš - Hrabík, Vantuch, D. Špaček. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Mladá Boleslav: Maxwell - Eminger, Jan Hanzlík, J. Říha, Hrdinka, Knot, Němeček - Pacovský, P. Musil, Lenc - Urban, Klepiš, Valský - M. Látal, Žejdl, Orsava - M. Procházka, Najman, L. Pabiška. Trenéři: Augusta, Ujčík a Žabka.

Tabulka:

1. Chomutov 5 3 2 0 0 17:9 13 2. Plzeň 5 3 0 1 1 24:13 10 3. Vítkovice 5 3 0 1 1 17:10 10 4. Třinec 5 3 0 1 1 15:12 10 5. Brno 5 2 1 1 1 17:12 9 6. Liberec 5 3 0 0 2 9:8 9 7. Mladá Boleslav 5 2 0 1 2 12:13 7 8. Jihlava 5 1 1 1 2 13:15 6 9. Litvínov 4 2 0 0 2 6:8 6 10. Sparta Praha 4 2 0 0 2 11:15 6 11. Olomouc 5 2 0 0 3 10:18 6 12. Hradec Králové 5 1 1 0 3 9:14 5 13. Pardubice 5 1 0 0 4 9:15 3 14. Zlín 5 0 1 0 4 6:13 2