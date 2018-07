Liberec - Fotbalisté Liberce na úvod nové prvoligové sezony doma zdolali 1:0 Karvinou gólem střídajícího Jana Pázlera z 85. minuty. Souboj debutujících trenérů tak ovládl Slovák Zsolt Hornyák, hostující Roman Nádvorník nové angažmá začal porážkou.

Do prvních zajímavých šancí se dostal liberecký útočník Mashike Sukisa. Letní konžská posila z Českých Budějovic nejprve vypálila nad břevno, poté přesnějším pokusem protáhla brankáře Berkovce.

Slovan byl dál aktivnější i nebezpečnější. Ve 22. minutě Ševčík vybídl patičkou Malinského, jehož přízemní střelu opět zneškodnil Berkovec. Těsně před pauzou ještě Mikula po odraženém míči z voleje zamířil nad břevno karvinské branky.

Druhý poločas dlouho nenabídl žádnou velkou šanci. Až po hodině hry nacentroval liberecký náhradník Nešický a Berkovec vytáhnul míč těsně před Mashike Sukisou.

Liberečtí se přes dobře bránícího soupeře těžko dostávali do zakončení. Když už se jim to povedlo, dobře zakročil Berkovec, jako například v 78. minutě proti Ševčíkově ráně.

Severočeši se přece jenom dočkali gólu. Pět minut před koncem Ševčík ze standardní situace nacentroval do šestnáctky a střídající Pázler krátce po příchodu na hřiště hlavou usměrnil míč do sítě. Bývalý útočník Hradce Králové skóroval hned při svém debutu za Liberec. Následné bujaré oslavy se na trávníku zúčastnil i trenér Hornyák, který za to byl na závěr utkání vykázán na tribunu.

Karviná se na odpověď nezmohla a ani na pátý pokus v nejvyšší soutěži Slovan nedokázala porazit.

Hlasy trenérů po utkání:

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "Děkuji mužstvu za předvedený výkon, skutečně dodržovalo taktické pokyny na 90 procent. Od 15. minuty bylo vidět, že se soupeř zatáhl. My jsme nabádali své hráči, aby byli trpěliví až do konce. Hráli jsme kombinační fotbal. Mužstvo udrželo taktický záměr, bylo trpělivé a nakonec to přineslo ovoce v podobně vítězného gólu. Není to ještě to, co bychom si představovali, je to tam ještě hodně práce. Ale jsme na dobré cestě. Jsem spokojený s nasazením, 90 procent času jsme drželi soupeře pod tlakem. Těší mě, že mužstvo ukazuje svůj charakter."

Roman Nádvorník (trenér Karviné): "Myslím, že jsme nevstoupili do zápasu špatně. Prvních 20 minut jsme hráli, potom jsme bohužel pokazili nějaké přihrávky a soupeř nás začal přehrávat. První poločas se odehrál v režii Liberce, který byl nebezpečnější. Ve druhém poločase jsme začali hrát, probudili jsme se a dali balon konečně na zem. Zranil se nám ale klíčový hráč Budínský a naše hra zase začala trochu váznout. Posledních 20 minut měl Liberec tlak, i když si dlouho nevytvořil žádnou stoprocentní šanci. Dostali jsme gól v 85. minutě po výborně kopnuté standardní situaci. V zápase jsme navíc přišli o dva klíčové hráče, takže pro nás velmi nešťastné první kolo."

Slovan Liberec - MFK Karviná 1:0 (0:0)

Branka: 85. Pázler. Rozhodčí: Julínek - Fišer, Podaný. ŽK: Nešický - Čolič, Panák, Moravec, Wágner, Dreksa, Ramírez. Diváci: 4548.

Liberec: Hladký - Mikula (82. Pázler), Kačaraba, Karafiát, Kerbr - Breite - Malinský (61. Nešický), Ševčík, Potočný, Pešek (76. Koscelník) - Mashike Sukisa. Trenér: Hornyák.

Karviná: Berkovec - Čolič, Dreksa, Janečka, Tusjak - Panák - Moravec, Suchan (86. Ramírez), Budínský (70. Šisler), Letič (74. Kalabiška) - Wágner. Trenér: Nádvorník.