Liberec - Hokejisté Liberce vyhráli ve čtvrtém čtvrtfinále extraligy nad Hradcem Králové 3:0 a vyrovnali stav série hrané na čtyři vítězství na 2:2 na zápasy. O branky Bílých Tygrů se postarali Tyler Redenbach, Michal Bulíř a Marek Kvapil. Brankář Roman Will udržel poprvé v letošním play off čisté konto. Pátý duel se hraje ve čtvrtek od 17:20 v Hradci Králové.

Východočeši nastoupili bez ofenzivního lídra Jaroslava Bednáře, který se zranil v pondělním duelu. V sestavě vedle něj chyběli oproti třetímu utkání také další útočník Kukumberg i bek Vydarený a nahradili je forvardi Džerinš s Šimánkem a zadák Zámorský.

Liberec měl hned ve třetí minutě výhodu první přesilové hry při Vopelkově vyloučení a šance měli Krenželok, Kvapil i Jelínek. V šesté minutě se už Bílí Tygři dočkali vedení. Bakoš se na levé straně u mantinelu uvolnil přes Ziga, bekhendem našel před brankou Redenbacha, který překonal Rybára.

Severočeši se ubránili při trestech Ševce a Dernera a hosté si stejně jako v celé první třetině velké šance nevypracovali. Při Köhlerově trestu naopak ohrozili Rybára Kvapil, Filippi a už po přesilovce Bakoš a Jelínek. V 15. minutě si najel na Jaškovu přihrávku Maier a trefil levou tyč. Za tři minuty už domácí zvýšili, poté co se uvolnil na modré čáře Bulíř a z mezikruží zamířil přesně k levé tyči.

Do první příležitosti hostů se dostal až na začátku druhé třetiny po návratu z trestné lavice Šimánek, ale zakončení před Willem mu nevyšlo. A ve 24. minutě Liberec při Vopelkově vyloučení zvýšil. Filippi přihrál na levou stranu Kvapilovi, který střelou z úhlu využil toho, že byl Rybár rozhozený kontaktem se spoluhráčem Pláňkem.

Rybára nahradil v brance Pavelka, který odolal při Džerinšově vyloučení i pokračujícím tlaku Liberce. Při Lakatošově vyloučení měl ideální pozici na zakončení v levém kruhu Cingel, ale nezamířil přesně. Pavelka na druhé straně v závěru druhého dějství odolal při závaru po Lakatošově pokusu.

Nejblíže ke snížení byl Mountfield ve 43. minutě, kdy obránce Gregorc trefil horní tyč. Při vyloučení Filipa Pavlíka zahrozili hosté i v oslabení, ale Šimánkova přihrávka na Koukala v přečíslení dvou na jednoho neprošla.

Další možnost měl Cingel, ale Will držel nulu. Liberec se ubránil i při Ševcově trestu. Pavelka zůstal také neprůstřelný i po Krenželokově blafáku. V závěru se ještě poprali Stránský s Cibulskisem, který navíc inkasoval i trest za krosček a vzápětí fauloval i Zigo, ale 61 sekund trvající přesilovka Liberce pět na tři už stav nezměnila.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Odehráli jsme velice organizovaný a bojovný zápas. Myslím, že jsme byli po celý zápas o trošku lepší, než byl hostující tým. Byli jsme důrazní v brankovišti a skvěle nám zachytal Roman Will. Zaslouženě jsme získali druhý bod a vyrovnali jsme sérii."

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Zápas začal tím, že jdeme do stavu 0:1, jako už by se to stalo tradicí. Inkasovali jsme první gól po chybě, která by se zkušenému týmu neměla stávat. Nedokázali jsme na to odpovědět a ještě v první třetině přišla druhá branka. Možná trošičku nešťastná. Ta třetí v oslabení byl gól podobného typu, kterým jsme my rozhodli první utkání doma v prodloužení. Domácím tam přálo štěstí, ale je potřeba říci, že mu šli hodně naproti. My jsem to manko tlačili před sebou celý zápas. V závěru jsme nastřelili břevno, ještě tam byly nějaké situace dva na jednoho, ale nevyužili jsme to. Série teď znova začíná a budeme se chtít co nejlíp připravit na zápas v Hradci."

Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Redenbach (Bakoš), 19. Bulíř (Derner), 24. M. Kvapil (Filippi). Rozhodčí: Hodek, Hribik - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 7:10, navíc Ševc, J. Stránský - Cibulskis všichni 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 7500 (vyprodáno). Stav série: 2:2.

Sestavy:

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Jánošík, Šmíd, Maier, Derner - Jašek, P. Jelínek, Ordoš - Bakoš, Redenbach, L. Krenželok - Bulíř, Filippi, M. Kvapil - J. Stránský, Lakatoš, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Hradec Králové: Rybár (24. J. Pavelka) - Zámorský, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Cibulskis - Smoleňák, Koukal, Červený - M. Látal, Džerinš, Cingel - Köhler, Dragoun, Šimánek - Vopelka, Zigo, Berger. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.