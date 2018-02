Liberec - Hokejisté Liberce porazili v dohrávce 11. kola extraligy Jihlavu 4:1 a upevnili si deváté místo. V boji o play off Bílí Tygři zvýšili tři zápasy před koncem základní části náskok před jedenáctým Chomutovem na šest bodů. Liberec zdolal Duklu i potřetí v sezoně a hned v úterý ji přivítá znovu v předehrávce 50. kola.

V liberecké sestavě se poprvé objevil útočník Tomáš Filippi, který se na konci ledna vrátil na sever Čech z Magnitogorsku z KHL. Po dvouměsíční absenci naskočil také forvard Bulíř.

Právě Bulíř mohl v úvodu otevřít skóre, Kořenář ale výborně zasáhl. Ve čtvrté minutě však už poprvé lovil puk z branky. Bekhendovou střelou se prosadil Krenželok. Jihlava mohla vyrovnat v minutové přesilovce pěti proti třem, Will si však se střelami Šidlíka i Čachotského poradil.

Na druhé straně měl gólovou šanci Bakoš, z bezprostřední blízkosti ale minul. Do dvoubrankového vedení se dostali Bílí Tygři o chvilku později, když Šmídovo nahození od modré čáry skončilo až za překvapeným Kořenářem. Dukla mohla snížit v samém závěru první třetiny, Jiránek si ale v samostatném úniku na Willa nepřišel.

Do druhé části nastoupili aktivněji domácí a Kořenář měl plné ruce práce s Redenbachovou střelou. Z nenápadné akce však udeřili na druhé straně hosté, kteří tak zaznamenali první gól ve vzájemných zápasech v této sezoně. Váňovu střelu usměrnil za Willova záda Jiránek a snížil na rozdíl jediné branky.

Severočeši měli možnost odpovědět v následné přesilovce, sehráli ji však špatně a Kořenáře vůbec neohrozili. Do brejku se poté dostal jihlavský Seman, tváří v tvář Willovi však neuspěl. Hned z protiútoku se krásnou individuální akcí blýskl Kvapil a vrátil Bílým Tygrům dvougólové vedení. To ještě mohl navýšit Bulíř, před odkrytou brankou však nedokázal zkrotit skákavý kotouč.

Také třetí dějství začali lépe Liberečtí, pomohla jim k tomu také přesilová hra. Do dobré pozice se dokázal prodrat Lakatoš, jeho střelu však zastavila tyč Kořenářovy branky. Hosté se snažili tlačit do útoku, Liberec ale pozorně bránil a v poklidu kontroloval náskok. Výjimkou byla Zemanova akce, se střelou si ale Will poradil. V poslední minutě pak ještě na konečných 4:1 upravil Ordoš.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Po dlouhé pauze jsme chtěli vstoupit koncentrovaně do zápasu a to se nám také povedlo. Výpadek jsme měli během druhé třetiny, který Jihlava potrestala a málem i vyrovnala. Díky Romanu Willovi a našemu kontrabrejku se naopak nám povedlo odskočit do dvoubrankového vedení. Díky koncentrovanému výkonu ve třetím dějství jsme výsledek ubránili. Zítra však bude Jihlava lepší a my musíme také podat lepší výkon."

František Zeman (Jihlava): "První třetinu jsme nezačali vůbec dobře a dostali jsme dva slepené góly. Ve druhé třetině jsme se dostali do kontaktu a měli jsme i šance na vyrovnání. Bohužel jsme ale z protiútoku dostali gól na 3:1 a to byl dle mého názoru zlomový moment celého zápasu. Ve třetí třetině už si Liberec výsledek pohlídal."

Bílí Tygři Liberec - HC Dukla Jihlava 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. L. Krenželok (Jašek, Šmíd), 15. Šmíd (Lakatoš), 35. M. Kvapil, 60. Ordoš (Derner, Bližnák) - 24. Jiránek (Váňa, A. Zeman). Rozhodčí: Lacina, Kika - Hynek, Kis. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 5067.

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Kolmann, Šmíd, Jánošík, Derner - Jašek, P. Jelínek, L. Krenželok - Bulíř, Redenbach, M. Kvapil - Bakoš, Filippi, J. Vlach - Lakatoš, Bližňák, Ordoš. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Jihlava: Kořenář - Šidlík, D. Kajínek, De la Rose, J. Zdráhal, Bryhnisveen, Suchánek, Váňa - Čachotský, A. Zeman, Jiránek - Rys, Skořepa, F. Seman - Žálčík, Hamill, Anděl - Rabbit, R. Hubáček, Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman.