Liberec - Hokejisté vicemistra Liberce zahájili nový ročník extraligy výhrou nad obhájcem bronzu Hradcem Králové 3:0. O branky Bílých Tygrů se postarali obránci Filip Pyrochta, Adam Jánošík a útočník Jand Ordoš. Gólman Roman Will si díky 28 úspěšným zákrokům připsal čisté konto.

Duelu předcházel ceremoniál s vyvěšením plakety připomínající zisk Prezidentského poháru a Bílí Tygři hned úspěšně zahájili útok i na třetí triumf v základní části za sebou. Během úvodních minut byli domácí velmi aktivní.

V době jejich tlaku se provinil Graňák a Bílí Tygři dostali výhodu přesilovky. Po minutovém obléhání Sedláčkovy branky dostal liberecké fanoušky do varu Pyrochta, který pohotovou dorážkou rozvlnil síť. Už o minutu později mohlo být srovnáno. Navrátilec ze zámoří Šmíd chyboval v rozehrávce, ale jeho nabídku posila Hradce Koukal nevyužil.

Bílí Tygři měli nadále více ze hry. Hosté se dostali do většího náporu až v polovině třetiny, kdy hráli krátce po sobě dvě přesilovky. Liberecká obrana v čele Willem ale vyřešila všechny situace.

Ve druhé třetině pokračovali domácí v soustředěném výkonu. Ve 23. minutě to zkoušel od modré čáry Pyrochta, ale Sedláček si tečovanou střelu pohlídal. Ve 28. minutě se hradecký brankář blýskl opět, kdy vystřelil Jánošík a Ordoš puk tečoval. O chvíli později kontroval Kukumberg, ale jeho dělovku Will ukryl ve výstroji.

V dalším průběhu svižného utkání měl opět více práce hostující brankář, Dernerovu střelu zastavil se štěstím pravým betonem. Ve 38. minutě už ale kapituloval. Přesilovkovou souhru zakončil přesnou střelou k tyči slovenský reprezentant Jánošík a podruhé rozjásal libereckou arénu.

Závěrečné dějství začalo opět dobře pro domácí. Ordoš před hradeckou brankou a pohotově dorazil do sítě Bakošovu střelu. Na druhé straně zahrozili Kukumberg s Köhler, jehož střelu Will zlikvidoval. Vzápětí ustál tlačenici před svou brankou Sedláček. Ve 48. minutě pomohla Willovi po Cibulskisově střele z pravého kruhu tyč.

Sílící tlak Hradce umocnila v polovině třetí třetiny ještě přesilovka. Velikou šanci Jarůška ale Will ve spolupráci se Ševcem zlikvidoval. Liberecký gólman uhájil čistý štít i v závěru při Bakošově trestu necelých pět minut před koncem, kdy Mountfield sáhl ke hře bez brankáře.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Věděli jsme, že přijede velmi silný soupeř. V dnešním zápase tu kvalitu prokázal. Hráli jsme výborně přesilové hry. Musím také říci, že jsme si zasloužili za obětavost v šancích soupeře zisk nuly a podpoření fantastického Romana Willa v bráně. Jsme za to proti tak silnému soupeři hned v prvním zápase rádi. Jsem také rád, že jsme doma vykročili správnou nohou."

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Hráli jsme v Liberci před začátkem extraligy přípravné utkání a věděli jsme, co nás tady asi čeká. Chtěli jsme zvládnout hlavně začátek, ale to se nám nepodařilo. Hned v páté minutě jsme šli do oslabení a domácí hned tu první přesilovku proměnili. Přesilovky v podstatě zápas rozhodli. Domácí dali dva góly z pěti přesilovek, kdežto my jsme z šesti nedokázali využít ani jednu. Pak vidím u nás velký problém v tomto zápase v proměňování šancí. Nebyli jsme produktivní, nakonec na výsledku s nulou je to vidět. Šancí jsme měli dost, ale nedokázali jsme Willa překonat."

Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Pyrochta (Jašek, Jánošík), 38. Jánošík (Pyrochta, Ordoš), 42. Ordoš (Bakoš, Bulíř). Rozhodčí: Pražák, Souček - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 6:5. Využití: 2:0. Diváci: Diváci: 5461.

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Plutnar, Šmíd, Jánošík, Derner, Mojžíš - Lakatoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Bulíř, Ordoš - J. Stránský, Jašek, Bartovič - Hrabík, Vantuch, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Hradec Králové: J. Sedláček - F. Pavlík, Gregorc, Cibulskis, Graňák, Pláněk, Vydarený, Rosandič - Jaroslav Bednář, Koukal, Cingel - Jarůšek, Džerinš, Červený - Köhler, Kukumberg, Šimánek - Vopelka, Miškář, J. Dvořák. Trenéři: V. Sýkora, Hynek a T. Martinec.