Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 4. zápas: HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec, 20. března v Plzni. Zleva hráči Liberce Adam Jánošík a brankář Roman Will, vpravo pálí Miroslav Indrák z Plzně. ČTK/Chaloupka Miroslav

Plzeň - Hokejisté mistrovského Liberec vyhráli ve čtvrtém čtvrtfinále extraligy v Plzni 4:0, vedou v sérii 3:1 na zápasy a jediná výhra je dělí od postupu do semifinále. Bílí Tygři rozhodli v úvodní třetině díky brankám Vladimíra Svačiny a Petra Jelínka, v závěrečném dějství zpečetili vítězství Branko Radivojevič a Dominik Lakatoš. Gólman Roman Will při svém premiérovém startu v extraligovém play off vychytal čisté konto. Severočeši mohou rozhodnout už ve středu doma.

Liberecký trenér Filip Pešán po nedělní prohře 3:6 vsadil v brance místo Lašáka na Willa, který v úvodním dějství díky práci svých spoluhráčů moc šancí soupeře řešit nemusel. Hru ovládali Bílí Tygři. Už ve třetí minutě se dostal do úniku Valský, ale minul. Za dvě minuty už se hosté radovali. Machovský rozehrál za branku puk na Čerešňáka, ten o něj přišel po forčekingu Vantucha a Valského, který nabil mezi kruhy střelci úvodní branky Svačinovi. Willa prověřil jen z dálky Kratěna.

Další možnost měl po Radivojevičově přihrávce osamocený Lakatoš, jehož bekhendový pokus Machovský kryl. Liberec se ubránil při Bližňákově vyloučení a pak po Radivojevičově střele mohl jeho náskok zvýšit z dorážky bek Vitásek.

Ve 12. minutě už Bílí Tygři při Preisingerově trestu znovu udeřili, když Bulířovu přihrávku usměrnil zblízka za Machovského Jelínek. Hned za deset vteřin se dostal sám před plzeňského gólmana Svačina, ale s blafákem do bekhendu neuspěl. Při Hrnkově trestu se Plzeň ubránila a před pauzou mohla snížit, ale s Indrákovou střelou po individuální akci si Will poradil vyrážečkou.

I druhé dějství patřilo Liberci a zdálo se, že Plzeň nemá ve svém už devátém utkání hraném během 15 dnů sílu na zvrat. Hned po pauze měl šanci liberecký kapitán Radivojevič, pak nepřekonal Machovského bekhendem Valský a Jelínkovi utekl při pokusu o zakončení puk.

Když zahrozili domácí, pokusy Kracíka a Indráka zblokovali liberečtí obránci. Po Kadlecově střele neuspěli ani znovu Indrák a Stach. Hosté ale kralovali a mohli děkovat Machovskému, že zlikvidoval šance Bližňáka a Valského. Plzeň se ubránila i při Němečkově trestu.

V úvodu třetí části šli pykat Kracík a Lev a Liberec přesilovou hru pěti proti třem zužitkoval díky Radivojevičově ráně. Hosté překonali Machovského ještě v pokračující výhodě, ale gól Bartoviče neplatil pro Lakatošovo postavení v brankovišti.

Podle statistik nejlepší brankář základní části Will udržel čisté konto i po střelách Svobody a Skleničky. Utkání ještě oživila bitka Schleisse s Jánošíkem. V 54. minutě při Němečkově trestu dovršil výsledek tečí Ševcovy střely Lakatoš.

Ladislav Čihák (Plzeň): "Chtěli jsme do utkání vstoupit aktivně, ale to se nám bohužel nepodařilo. Liberec měl dobrý pohyb, byl vždycky první na puku, prohrávali jsme osobní souboje a nedostali jsme se vůbec do hry. Bohužel tak to bylo po celý zápas. Nevyužili jsme ani přesilové hry, které se nám včera dařily a dneska ne. Liberec byl aktivnější, víc bruslil, byl ho plný led. Nás bohužel ne, ale určitě jsme ještě neřekli poslední slovo."

Filip Pešán (Liberec): "Byl to velmi emotivní a tvrdý zápas, takové do play off patří. My jsme ho odehráli výborně takticky i po stránce disciplíny. V tom jsme byli lepší než domácí a zaslouženě jsme vyhráli. Pro nasazení Willa místo Lašáka jsem se rozhodl, protože jsme prohráli a chtěl jsme dát týmu nový impulz, což se zaplaťpánbůh povedlo. Mám s nimi těžké rozhodování celou sezonu. Oba jsou výborní gólmani."

HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 5. Svačina (Valský, Vantuch), 12. P. Jelínek (Bulíř, R. Šimek), 43. Radivojevič (Bulíř), 54. Lakatoš (Ševc, Svačina). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Hribik - Frodl, Zavřel. Vyloučení: 9:4, navíc Schleiss - Jánošík oba 10 min. Využití: 0:3. Diváci: 7028. Stav série: 1:3.

Plzeň: Machovský - Kadlec, Němeček, Frühauf, D. Sklenička, Čerešňák, Pulpán, Kvasnička - T. Svoboda, Kratěna, Lev - Indrák, Stach, D. Kubalík - M. Procházka, Preisinger, Schleiss - Hrnka, Kracík, Koreis. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Liberec: Will - R. Šimek, Ševc, Jánošík, Vitásek, Pyrochta, Derner, Plutnar - Bartovič, P. Jelínek, L. Krenželok - Lakatoš, Bulíř, Radivojevič - Valský, Vantuch, Svačina - J. Stránský, Bližňák, Ordoš. Trenéři: Pešán a Mlejnek.