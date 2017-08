Karviná - Fotbalisté Slovanu Liberec vyhráli v pátém kole první ligy díky brance Vladimíra Coufala 1:0 v Karviné a minimálně na pár hodin se posunuli na druhé místo tabulky. Domácí naopak prodloužili své trápení a už čtyři utkání nevyhráli.

V prvním poločase měl více ze hry Liberec, ale po úvodních propagačních pokusech z obou stran se do vážnějších šancí dostali pouze domácí. V sedmé minutě Janečkovu tvrdou ránu pod břevno vytáhl na roh gólman Kolář. Ve 26. minutě zahodil ještě větší příležitost hlavičkující Wágner a vzápětí opět Janečka sám před Kolářem ani netrefil branku.

Do druhého poločasu vstoupil lépe Liberec, ale Potočný v jasné šanci minul hlavou míč. Na druhé straně zahodil další vyloženou příležitost Štepanovský, ke kterému se dostal míč po vyražené střele Karafiáta. Slovenský obránce ale levačkou z vápna trestuhodně přestřelil.

Po hodině hry na sebe asi po minutě na hřišti upozornil střídající Budínský, ale jeho povedenou střelu z dvaceti metrů vyrazil Kolář. Slovan zahrozil v 72. minutě, Pulkrab po sólu neprostřelil karvinského brankáře Berkovce. O pár minut později nebezpečně vypálil z přímého kopu domácí Budínský, Kolář byl opět připraven.

Trest pro Karvinou za řadu nevyužitých šancí přišel v 81. minutě. Folprecht při přečíslení přenesl hru na Coufala a liberecký kapitán poslal hosty do vedení. V nastavení mohl vyrovnat Košťál, ale hlavičkou o pár centimetrů minul vzdálenější tyč branky.

Jozef Weber (trenér Karviné): "Body nejsou, to je fakt. Nechci ale hned nad mužstvem lámat hůl. Herní projev je totiž pořád velmi dobrý, bohužel scénář posledních zápasů si je hodně podobný. Nedáváme góly, a když nedáte gól, těžko můžeme vyhrát. Cítím trošku zklamání za hráče. Loni jsme měli v podobných utkáních více štěstí. Ale tím, že jsou výkony solidní, není třeba vytvářet paniku. Nám utkání s Libercem herně vyšlo, kluci dobře plnili věci, které jsme si řekli před zápasem. Hlavně v první půli jsem byl hodně spokojen. Získávali jsme míče ze stran, chodili do přečíslení. Jen ta koncovka, ta nás připravila o body."

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Domácích je mi líto. Zase tady bylo výborné fotbalové prostředí, soupeř měl více šancí, byl lepší, ale nemá ani bod. Tak to ale ve fotbale někdy bývá. Vyzvednul bych Ondru Koláře, který nás svými zákroky udržel v zápase. Máme jakousi vnitřní spokojenost s body, ale s herním projevem nejsem tedy spokojen vůbec. Karvinští naopak předvedli velmi dobrý bojovný výkon. Musím Karviné vyslovit kompliment, jak to tady v omezených podmínkách dělají, hrají srdíčkem, klobouk dolů. Měli čtyři tutovky, kdežto my se do první gólovky dostali až Pulkrabem, který šel sám na bránu. U gólu musím zase pochválit Vláďu Coufala, jak se z pozice pravého obránce dostal do pokutového území a zakončil."

5. kolo první fotbalové ligy:

MFK Karviná - Slovan Liberec 0:1 (0:0)

Branka: 81. Coufal. Rozhodčí: Proske - Pelikán, Flimmel. ŽK: Kalabiška, Šisler, Štepanovský, Ramírez, Letič - Breite, Kolář. Diváci: 2813.

Karviná: Berkovec - Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Štepanovský (77. Letič), Šisler, Panák (61. Budínský), Janečka, Kalabiška (84. Ramírez) - Wágner. Trenér: J. Weber.

Liberec: Kolář - Coufal, Kúdela, Karafiát, Kerbr (60. Havelka) - Mikula, Folprecht, Potočný (85. Knejzlík), Breite, Voltr (60. Pulkrab) - Graiciar. Trenér: Trpišovský.