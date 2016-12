Liberec - Hokejisté druhého Liberce porazili ve šlágru 32. kola hokejové extraligy vedoucí Třinec 3:0 a snížili jeho náskok na pouhý bod. Bílí Tygři potvrdili svou dobrou formu a po reprezentační pauze vyhráli potřetí za sebou. Oceláři poznali hořkost porážky po šňůře šesti výher. Liberecký gólman Roman Will vychytal už posedmé v sezoně čisté konto.

Lépe začal domácí Liberec a Hamerlík, který v třinecké brance nahradil nemocného Hrubce, musel být hned od začátku ve střehu. Se střelami Vitáska a Jánošíka si ale poradil. Na druhé straně protáhnul Willa tvrdou ranou Nosek. Poté se v ideální pozici ocitnul domácí Ordoš, Hamerlík jeho ránu vytěsnil ramenem.

Třinečtí zahrozili z protiútoku, Will však stačil sklapnout své betony proti ráně Hrni. V 16. minutě pak měl domácí brankář velké štěstí, protože střela Kanea se hned dvakrát odrazila od tyče. Do vedení tak šli v samém závěru první třetiny Bílí Tygři, když se krásnou individuální akcí blýsknul Ordoš a otevřel skóre.

Hned po minutě druhé části trefil tyč dělovkou od modré čáry Vitásek. Následně hráli Oceláři přesilovku, největší šanci měl však domácí Vantuch. V polovině utkání pak překazila Kaneovi již podruhé v zápase gólovou radost tyč Willovy branky. Na druhé straně najížděl na Hamerlíka osamocený Vantuch, tváří v tvář třineckému brankáři ale neuspěl.

Dalšího okénka v hostující obraně poté využil Jelínek, ani jeho únik ale ke gólu nevedl. Ve 38. minutě už se však Severočeši dočkali. Po Stránského přiťuknutí se tvrdou ranou bez přípravy prosadil Krenželok. Stejný hráč pak ještě chvíli před druhou sirénou orazítkoval horní tyč třinecké branky.

Potřetí pak dostal kotouč za Hamerlíka v úvodu třetí třetiny Pyrochta. Rozhodčí však po poradě s kolegou u videa branku neuznal kvůli kopnutí puku. Třinec se mohl dostat do hry v početní výhodě, Maroszovu střelu ale pokryl Will. Ve 49. minutě tak znovu udeřili Bílí Tygři a do tříbrankového vedení je poslal Stránský. Třinec se ještě snažil s výsledkem něco udělat, v pohodě hrající Liberec ho však do žádných šancí nepouštěl a v poklidu kontroloval své vítězství.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Vstup do utkání se nám celkem povedl, hrálo se ve vysokém tempu. Dokázali jsme Třinec zatlačit, hosté měli však největší šanci, když trefili tyčku. Od poloviny zápasu už jsme tahali za delší konec provazu a vyjádřili svou převahu i gólově. Třinec byl sice nebezpečný v brejcích, ale obrana v čele s brankářem Willem si se vším poradila. Vyhráli jsme zaslouženě."

René Mucha (Třinec): "Utkání jsme začali dobře, první třetina byla vyrovnaná. Bohužel jsme v závěru třetiny dali domácím trochu více prostoru a inkasovali jsme branku. Podle mého názoru to ale nebyl zlomový moment utkání. Zlomová byla pro nás druhá část, kdy jsme měli přesilovky, Liberec nás ale k ničemu nepustil. Pak jsme opět sami inkasovali a od té doby jsme vypadli z role, prohrávali jsme osobní souboje a nedokázali se udržet na puku. Ve třetí třetině už nás domácí k ničemu nepustili a zaslouženě vyhráli."

Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 20. Ordoš (Vitásek, L. Krenželok), 38. L. Krenželok (J. Stránský, P. Jelínek), 49. J. Stránský (Bartovič, Šimek). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Hodek - Frodl, Zavřel. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 7287.

Liberec: Will - Šimek, Ševc, Jánošík, Vitásek, Pyrochta, Derner - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Svačina, Bulíř, Radivojevič - J. Stránský, Bližňák, Bartovič - M. Procházka, Vantuch, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Třinec: Hamerlík - Hrabal, Linhart, Krajíček, Kania, Nosek, Jank, L. Doudera - J. Petružálek, Marosz, Hrňa - Irgl, Kane, Adamský - Dravecký, Kreps, Rákos - J. Sýkora, Cienciala, Chmielewski. Trenéři: Kýhos, Mucha a B. Kopřiva.