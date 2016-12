Chomutov - Hokejisté Chomutova ve 31. kole extraligy podlehli Liberci 0:3 a úřadující mistr tak ukončil sérii šesti domácích výher Pirátů. Dvěma góly ve druhé třetině se blýskl obránce Radim Šimek, brankář Roman Will udržel pošesté v sezoně čisté konto.

V úvodu zápasu se hrálo převážně v útočném pásmu domácích, postupně se ke střele dostali Růžička mladší, Kämpf a Vondrka. V páté minutě dostal přihrávku do výborné pozice mezi kruhy Skinner, ale minul.

Na druhou straně zahrozili Stránský a Bartovič, jejichž souhra skončila bez ohrožení branky stejně jako následná přesilovka. Na přelomu třetiny neuspěl ve velké příležitosti Sklenář. Krátce poté si početní výhodu zahráli i domácí, ale po několika nadějných šancích skončila bez úspěchu.

Druhá třetina začala opatrněji, až ve 25. minutě dostal Liberec možnost přesilové hry, kterou využil Šimek. Hned poté Vantuch našel před brankou volného Stránského, jenž ale puk promáchl. Ve 27. minutě si reprezentační bek Šimek připsal druhý gól, když využil přečíslení tři na jednoho.

Kolem přelomu utkání měl Liberec dvě početní výhody, ani jednu však nevyužil. Největší šanci měl Krenželok, jenž nastřelil tyčku. Za domácí mohl snížit Skokan, ale v přečíslení dva na jednoho zvolil střelu, kterou pokryl pozorný Will.

První minuty závěrečné třetiny Chomutovští tlačili do zabezpečené liberecké obrany, ale téměř bez úspěchu. Nahození Růžičky nebo přihrávka Kämpfa před branku byly zastaveny a odehrány do bezpečí hráči hostů. V polovině závěrečné dvacetiminutovky se Ordoš proháčkoval až před branku, kde narazil na pozorného Krále. V 51. minutě střelu Růžičky tečoval Koblasa mimo tři tyče. Druhou polovinu třetiny Liberec kontroloval hru a nepouštěl Piráty do žádných gólových příležitostí, až na dobrou pozici Rutty, který však neuspěl. Poslední slovo tak měl při domácí power play hostující Bartovič.

Hlasy trenérů po zápase:

Jan Šťastný (Chomutov): "Do utkání jsme vstoupili výborně a hráli jsme přesně to, co jsme chtěli. Soupeře jsme zatlačili, dostali ho pod tlak a vytvořili si tři nebo čtyři vyložené šance, z kterých měly být dva góly. Trochu jsme se báli druhé třetiny, aby se hra neotočila, což se stalo. Soupeř dostal šanci v přesilovce, kterou okamžitě potrestal. Pak jsme udělali jednu chybu, špatně jsme vystřídali a soupeř toho využil. Ve třetí třetině Liberec kontroloval hru, nám se nepodařilo vstřelit kontaktní gól, ale naopak jsme inkasovali. Největší překážkou byl Roman Will v brance, který pokryl všechny naše šance."

Filip Pešán (Liberec): "Do utkání jsme vstoupili velmi špatně, hráli jsme složitě, soupeř byl velmi důrazný a měl několik šancí. Museli jsme si vzít i oddechový čas, abychom zastavili soupeřovu aktivitu, což se nám podařilo. Od druhé třetiny jsme zjednodušili přechod přes střední pásmo, dali jsme gól v přesilovce a to nám vždycky pomůže. Ve třetí třetině jsme domácím nedali moc šancí, aby utkání zvrátili."

Piráti Chomutov - Bílí Tygři Liberec 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 25. Šimek (Radivojevič, P. Jelínek), 27. Šimek (L. Krenželok, Martin Procházka), 58. Bartovič (Radivojevič, J. Stránský). Rozhodčí: Pešina, Úlehla - Rozlílek, Špůr. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Diváci: 4398.

Chomutov: T. Král - Flemming, Dlapa, Valach, Skinner, Rutta, J. Mrázek - Vondrka, Huml, Tomica - Kämpf, V. Růžička ml., Sklenář - Koblasa, Raška, Poletín - Skokan, Šťovíček, Slavíček. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Liberec: Will - Šimek, Jánošík, Pyrochta, Derner, Mojžíš, Havlín - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Svačina, J. Mikyska, Radivojevič - J. Stránský, Bližňák, Bartovič - M. Procházka, Vantuch, J. Vlach - A. Dlouhý. Trenéři: Pešán a Mlejnek.