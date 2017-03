První zápas semifinále play off hokejové extraligy: Bílí Tygři Liberec - Piráti Chomutov, 31. března v Liberci. Lukáš Vantuch (vpravo) z Liberce a Petr Koblasa z Chomutova.

Praha - Hokejisté Liberce vstoupili vítězně do semifinálové série play off extraligy, když porazili na domácím ledě Chomutov 4:1. Obhájce titulu vedl 2:0 už na začátku druhé třetiny po trefách Lukáše Dernera a Petra Jelínka, Piráti se gólem Petra Koblasy ve třetí části vrátili do hry, ale brzy přišla odpověď Vladimíra Svačiny. Výhru pojistil v samém závěru Dominik Lakatoš. Druhé utkání je na programu v sobotu opět v Liberci od 17:20.

Liberec začal náporem a hned v úvodních vteřinách musel hostující gólman Laco řešit šance Jelínka a následně i Ordoše, ale vše ustál bez úhony. A stejně dobře si vedl i během první přesilovky domácích, kdy znovu sebral radost Ordošovi. Domácího gólmana Lašáka poprvé výrazněji prověřil až v sedmé minutě Valach.

Další šanci na straně Bílých Tygrů si připsal aktivní Ordoš, jenž i v tomto případě ztroskotal na Lacovi. V 11. minutě už se domácí dočkali, když nepříliš povedený pokus Radivojeviče změnil směr o brusli bránícího Kämpfa a dojíždějícímu Dernerovi stačilo snadno doklepnout do branky. Zvýšit mohl zanedlouho Jelínek, jenže přestřelil. V 15. minutě měl dobře připravený kotouč mezi kruhy Valský, ale zakončil pouze do Laca.

Na začátku druhého dějství dopadl po klinči s Poletínem, při němž ztratil helmu, hlavou tvrdě na led Derner. Ačkoliv byl značně otřesen, do hry se v dalším průběhu vrátil. Ve 23. minutě měli Bílí Tygři k dispozici 39 vteřin přesilovky čtyři na tři a poté dalších 45 sekund dvojnásobné přesilovky, čehož dokázali využít.

Krenželok okamžitě po návratu z trestné lavice trefil tyč, vzápětí ho napodobil Radivojevič, po chvilce přišla Svačinova rána bez přípravy a úspěšná Jelínkova dorážka - 2:0. Liberečtí byli i nadále aktivní. Ve 36. minutě se ocitl v ideální pozici Lakatoš, ale hodně povyjetý Laco udržel svůj tým skvělým zákrokem v naději na případný zvrat.

Na začátku třetího dějství se do zakončení prokličkoval ve výborné formě hrající Svačina, Laco však čaroval a jako kdyby tím dodal spoluhráčům novou chuť do hry. Zanedlouho přišla odměna v podobě snížení Koblasy, jenž se blýskl baseballovým kouskem a dorazil vysoko vyražený kotouč. Sudí si nechali ještě posvětit své rozhodnutí kolegou u videa.

Dvoubrankový náskok mohl Liberci vrátil Lakatoš, ale svou teč namířil těsně vedle. Po chvilce však Svačina do přizvednuté - ale jinak nevychýlené - branky korunoval svůj výkon gólem. V akci bylo opět video, ale Svačinův zásah platil. Hosté to zkusili s hrou bez gólmana, Lakatoš však do prázdné branky zpečetil výhru šampiona.

Hlasy trenérů po utkání

Filip Pešán (Liberec): "Byla to vyrovnaná partie. Myslím, že jsme byli silnější na kotouči než hosté. Zápas rozhodla nejen vstřelená branka v přesilovce pět na tři, ale hlavně jsme odpověděli na snížení Chomutova okamžitou brankou, která nám vrátila trošku klidu do dobře sehraného závěru. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě."

Vladimír Růžička st. (Chomutov): "Liberec hrál dobře a přehrával nás ve všech situacích. Chtěli jsme trošku bránit, bohužel jsme dostali gól, pak přišel další v oslabení a přesně tyto zápasy rozhoduje, když hrajete ve třech proti pěti a inkasujete. Vrátili jsme se trošku do hry ve třetí třetině, ale z protiútoku jsme dostali další gól a bylo hotovo. Pokud chceme vyhrát, musíme všechno zlepšit."

Semifinále play off hokejové extraligy - 1. zápas:

Bílí Tygři Liberec - Piráti Chomutov 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 11. Derner (Radivojevič), 24. P. Jelínek (Svačina, Radivojevič), 52. Svačina (Lakatoš), 60. Lakatoš (Mojžíš) - 51. Koblasa. Rozhodčí: Pešina, Pražák - D. Jelínek, Pešek. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:0. Diváci: 7500 (vyprodáno). Stav série: 1:0.

Sestavy:

Liberec: Lašák - R. Šimek, Ševc, Jánošík, Vitásek, Mojžíš, Derner, Pyrochta - Lakatoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Ordoš, Bližňák, Radivojevič - Valský, Vantuch, Svačina - A. Dlouhý, J. Stránský, Bartovič. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Chomutov: J. Laco - Rutta, L. Chalupa, Flemming, Skinner, Valach, Dlapa, J. Mrázek - Skokan, Huml, Tomica - Vondrka, V. Růžička ml., Sklenář - Raška, Kämpf, Koblasa - Račuk, Lauko, Poletín. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.