Pardubice - Hokejisté Liberce vyhráli v 30. kole extraligy v Pardubicích 3:2 a po třech porážkách za sebou slaví tříbodový zisk. Bílí Tygři se ujali v první třetině dvoubrankového vedení, ale Dynamo dokázalo srovnat a zápas byl otevřený. Rozhodnutí padlo v 52. minutě, kdy se podruhé v zápase trefil útočník Vladimír Svačina.

"Jsme strašně rádi, že jsme tu sérii ukončili, i když nebyla nijak dlouhá. Není příjemné prohrát třikrát za sebou, ale předtím jsme zase měli neskutečnou šňůru. Teď to na nás padlo a už jsme nedávali góly tak lehce, naštěstí jsme to dneska zastavili," řekl po utkání Svačina.

Liberec zvítězil nad Pardubicemi v 11 předchozích vzájemných zápasech a ani tentokrát to zpočátku nevypadalo, že by mohla být série narušena. První šance utkání měl sice pardubický Tomášek, ale první třetina byla jinak v režii Bílých Tygrů, kteří si také vypracovali dvoubrankový náskok. V sedmé minutě se nejlépe před Kacetlem zorientoval Svačina, na rozdíl dvou branek zvýšil ve 13. minutě ranou z mezikruží Pyrochta.

"V první třetině jsme hráli dobře možná prvních pět minut, pak jsme začali být pasivní, soupeř to vycítil a využil ke dvěma brankám. O přestávce jsme hráčům řekli, že je potřeba se trošku zkonsolidovat a v naší situaci, kdy nám nic nešlo, hrát jinak," prohlásil trenér Pardubic Pavel Rohlík.

Dynamo naproti tomu promarnilo dvě přesilovky a nedařilo se mu dostat soupeře pod tlak. Zlom přišel až na začátku druhé třetiny, kdy Pardubice zásluhou Redenbacha zužitkovaly třetí početní výhodu a začaly se soupeřem rovnat krok. Naděje musel podpořit i Kacetl, který lapačkou sebral radost Jelínkovi.

Parádní chvíle pak přinesla 29. minuta. V ní se sólem blýskl Tomášek, ale po slalomu mezi beky ztroskotal na Willovi. Hra se rychle přelila na druhou stranu a v tutové šanci neuspěl Krenželok. Dynamo bylo nadále aktivní a ve 34. minutě slavilo vyrovnání, když Schaus vyzval od zadního mantinelu Hubáčka a ten mířil přesně.

"Ve druhé třetině jsme začali řešit všechno možné kromě hokeje. Diváky, rozhodčí a já nevím, co ještě. Na hře to bylo hned znát," doplnil Svačina. Větší pohromu už Liberec odvrátil, když ustál oslabení, a navíc v závěru třetiny trefil Bartovič horní tyč.

Vidina bodového zisku jako by oba týmy svázala a třetí třetina byla po dlouhou dobu spíše boj, Pardubice neuspěly ani s přesilovkou. Důležitý gól tak padl po zpočátku nenápadné akci. Šimek na modré čáře udržel v souboji kotouč, nahrál před branku, odkud se ranou pod horní tyč trefil Svačina. Srovnat mohl Klimenta, ale osamocený před Willem mířil vedle. Víc už Liberec soupeři nepovolil a těsný náskok udržel.

"Osobně to pro mě byl parádní zápas, přece jen Liberec mě bral kvůli gólům a dneska se mi podařilo vstřelit dva hodně důležité. Sám sebe sice pořád považuji spíše za nahrávače, ale ty góly se ode mě prostě čekají," dodal Svačina.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Rohlík (Pardubice): "V první třetině jsme hráli dobře možná prvních pět minut, pak jsme začali být pasivní, soupeř to vycítil a využil ke dvěma brankám. O přestávce jsme hráčům řekli, že je potřeba se trošku zkonsolidovat a v naší situaci, kdy nám nic nešlo, hrát jinak. Rozhodla nakonec naše chyba, kdy se soupeř z nicotné situace dostal do pásma, tři hráči propadli na modré čáře a Liberec po rychlé přihrávce před branku skóroval."

Filip Pešán (Liberec): "Odehráli jsme tři velmi rozdílné třetiny. V té první jsme měli více pohybu a více hokejovosti než domácí tým, dali jsme dva góly, navíc jsme mohli přidat i další. Možná jsme se tím trošku uspokojili, přestože jsme věděli, že to domácí nezabalí. Bojovali celou druhou třetinu a tam nás také přehrávali. Byli jsme rádi, že skončila jen 0:2, i když nějaké šance jsme měli i my. Bylo jasné, že kdo dá třetí gól, tak asi vyhraje zápas. Nastoupili jsme do třetí části koncentrovaně, a přestože Pardubice odehrály dobrý zápas, tak jsem rád, že jsme o ten jeden gól byli lepší a odvezli si všechny body."

HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 23. Redenbach, 34. Hubáček (Schaus, T. Kaut) - 7. Svačina, 13. Pyrochta (J. Vlach), 52. Svačina (Šimek, Ševc). Rozhodčí: Čech, Polák - Ondráček, Komárek. Vyloučení: 4:5, navíc Ševc (Liberec) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 7019.

Sestavy:

Pardubice: Kacetl - L. Havlík, Schaus, Leduc, Nedbal, Ščotka, Ovčačík - P. Sýkora, D. Tomášek, Hubáček - Klimenta, Nahodil, Rolinek - Mallet, Redenbach, Johnson - M. Kaut (25. Panna), T. Kaut, M. Beran. Trenéři: P. Rohlík, V. Martinec a Mikeska.

Liberec: Will - Šimek, Ševc, Mojžíš, Derner, Pyrochta, Jánošík - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Svačina, J. Mikyska, Radivojevič - J. Stránský, Bližňák, Bartovič - D. Špaček, Vantuch, J. Vlach - A. Dlouhý. Trenéři: Pešán a Mlejnek.