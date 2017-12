Třinec - Hokejisté Liberce zvítězili v utkání 32. kola extraligy na ledě Třince 3:2 po samostatných nájezdech a venku bodovali po měsíci. Hosté vedli brankami Petra Jelínka a Dominika Lakatoše, za Oceláře vyrovnával Zbyněk Irgl a Martin Růžička. Souboj dvou týmů, které si v lednu zahrají semifinále Ligy mistrů, rozhodl v sedmé kole rozstřelu Martin Bakoš.

Rozhodčí vyloučili v úvodní třetině po třech hráčích na obou stranách a právě v přesilových hrách se rodily největší šance. Domácí Kovařčík i hostující Kolmann minuli prázdnou branku, ale nebezpečnější Liberec přeci jen udeřil. Přesilovku pět na tři využil už po čtyřech sekundách a krásné souhře Jelínek, který usměrnil Bakošovu střílenou přihrávku.

Ocelářům patřil díky nedisciplinovanosti Liberce úvod druhé třetiny a jeden z faulů potrestal z mezikruží Irgl. Domácí mohli překlopit skóre po dalších krásných akcích, které ale nedotáhli Cienciala a Růžička.

A tak musel Třinec zase dotahovat. Stránský ještě v sólovém úniku neuspěl a puk nezasunul do odkryté branky v těžké pozici Kvapil, který předtím oklamal Douderu i Hrubce. Ale Lakatoš, který ujel domácí obraně, v předposlední minutě našel mezeru mezi betony třineckého gólmana.

Oceláři ještě před druhou přestávkou srovnali zásluhou Růžičky a po ní mohl brzy překlopit vedení na jejich stranu Petružálek, který ale zblízka Willa nepřekonal. Za obranu se dostal poté Michal Kovařčík, ale liberecký gólman tým opět podržel.

Domácím fandům zatrnulo při teči Špačka, která skončila na tyči, a při šanci Krenželoka, jemuž při zakončení do odkryté branky přeskočil puk hokejku. V napínavé třetí třetině byli domácí blíže vítězství, ale Draveckého i Irgla vychytal Will.

Domácí v prodloužení promarnili dvě přesilové hry a drama gradovalo v nájezdech - bekhendovými bláfaky uspěli Růžička a Kvapil, který stejně jako Jelínek trefil poté ještě i tyč. V šesté sérii zkoumali rozhodčí u videa nájezd Růžičky, ale jeho forhendovou kličku udržel Will na brankové čáře. Následně rozhodl Bakoš, na jehož úspěch nedokázal Irgl navázat.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Nejsme s výsledkem spokojeni, ale předvedená hra byla výborná. Souhlasím, že je podržel v důležitých chvílích Will. Vytvořili jsme si spoustu příležitostí, hlavně ve druhé a třetí třetině, kde jsme byli nebezpečnější, ale nedokázali jsme je proměnit. I v prodloužení jsme obě přesilové hry sehráli celkem slušně, ale nepadl gól. To nás mrzí. Nájezdy jsou loterie, chodí na ně hráči, kterým to lepí a dávají góly na tréninku. Jsme zklamaní, že jsme další bod nezískali."

Karel Mlejnek (Liberec): "Narazili jsme na extrémně ofenzivního soupeře, o jehož útočné síle se nemusíme bavit. Naše mužstvo ale předvedlo velice dobře organizovaný defenzivní výkon podpořený skvělým Willem v bráně. Musím také vyzdvihnout práci všech našich hráčů nejen v celém utkání, ale především v prodloužení, kde jsme kvalitně odehráli dvě oslabení ve třech. To byl podle mě zlomový moment, proč jsme uspěli i v nájezdech. A že jsme v nich opět sebrali bod navíc, to je v naší situaci jen plus."

HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec 2:3 SN (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 23. Irgl (O. Kovařčík, M. Kovařčík), 40. Martin Růžička (Marcinko, Rákos) - 16. P. Jelínek (Bakoš, Kvapil), 39. Lakatoš (L. Krenželok, Ševc), rozhodující nájezd Bakoš. Rozhodčí: Kika, Úlehla - Gebauer, V. Hanzlík. Vyloučení: 4:8. Využití: 1:1. Diváci: 4762.

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, D. Musil, Linhart, Adámek, Jank - Martin Růžička, Marcinko, Rákos - Irgl, Mikulík, Cienciala - J. Petružálek, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - Dravecký. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Havlín, Kolmann, Maier, Jánošík - Lakatoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Redenbach, Kvapil - J. Stránský, Jašek, Ordoš - D. Špaček, Vantuch, J. Vlach - Bližňák. Trenéři: Mlejnek a V. Čermák.