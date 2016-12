Liberec - Hokejisté Liberce porazili ve 34. kole extraligy Olomouc 3:2 a připsali si pátou výhru za sebou. Severočeši, kteří v utkání nastoupili ve zlatých dresech připomínajících zisk mistrovského titulu, vedli již 3:0, ale Hanáci v poslední třetině duel zdramatizovali. V domácí brance se po dvou měsících objevil Ján Lašák a ozdobil svůj návrat vítězstvím. Dvakrát skóroval Jan Stránský.

Tygři začali utkání náporem a velmi brzy byli za aktivitu odměněni. Ve 3. minutě po skrumáži před brankou využil svých fyzických dispozic Vantuch a poprvé překonal Konráda.

Hosté kontrovali o chvíli později šancí Knotka, ten ale střílel těsně nad Lašákovu branku. Konrád poté kapituloval podruhé ve 13. minutě, kdy se do samostatného úniku dostal Stránský a svižným zakončením mu nedal šanci.

Až poté se osmělili i hosté, Vyrůbalíkovo nahození tečoval do Lašákova protipohybu Ondrušek, puk šel ale těsně vedle. V samém závěru třetiny pak Laš v tísni nedokázal přehodit Lašákův beton.

Do druhé třetiny vstoupili hosté v početní výhodě, domácí se ale ubránili. Přesto byli hosté aktivnější a měli puk více na svých hokejkách. Tygři hráli pasivně, naštěstí pro ně toho nedokázali hosté využít.

V polovině utkání sáhl trenér domácích Pešán dokonce k oddechovému času, aby svůj tým probral z letargie. Domácí se ale probrali až v závěrečné pětiminutovce a nakonec z minima vytěžili maximum. Jelínkovu střelu od levého mantinelu tečoval ve 37. minutě mezi Konrádovi betony Stránský a zvýšil na 3:0. Lašák pak v samém závěru třetiny zlikvidoval dvě střely hostujících hráčů.

Třetí dějství začali lépe a aktivněji domácí, ale nakonec to byli ve 49. minutě hosté, kteří se radovali z překonání brankáře Lašáka. Zasloužil se o to Ostřížek. O necelé čtyři minuty později bylo Tygrům ještě hůře, Strapáč využil přesilovku a dostal Hanáky na dostřel jediné branky.

Hra se poté přelévala z jedné strany na druhou. Ve chvíli, kdy se Hanáci nadechovali k závěrečnému náporu, inkasovali trest pro hráčskou lavici za příliš mnoho hráčů na ledě. Bílí Tygři tak v relativním klidu dovedli utkání do vítězného konce.

"Vstoupili jsme do utkání velmi dobře. Dali jsme dva góly a mysleli jsme si, že budeme zápas kontrolovat i zbývajících čtyřicet minut. To se ale nestalo. Olomouc byla aktivní a my jsme rádi, že jsme nakonec uhájili jednobrankové vítězství," řekl trenér domácích Filip Pešán.

"První třetina byla z naší strany špatná. V závěru utkání jsme mocně dotahovali, ale ve chvíli, kdy jsme chtěli hrát bez brankáře, tak přišlo špatné střídání. Myslím, že jsme neodvedli špatný výkon, ale rozhodlo to, kdo lépe trestal chyby," uvedl kouč hostů Zdeněk Venera.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Věděli jsme, že nastoupíme proti týmu, který je velmi houževnatý a nevypustí ani jediný puk, což se dnes stalo. Vstoupili jsme do utkání velmi dobře. Dali jsme dva góly a mysleli jsme si, že budeme zápas kontrolovat i zbývajících čtyřicet minut. To se ale nestalo, ve druhé třetině byla Olomouc jednoznačně lepším týmem. Ani ve třetí třetině jsme nedokázali najít recept na aktivního soupeře. Jsme tedy rádi, že jsme uhájili jednobrankové vítězství a slavnostní večer podtrhli třemi body."

Zdeněk Venera (Olomouc): "V první polovině utkání Liberec perfektně trestal naše chyby. První gól přišel dost brzy a tím byl dán ráz začátku utkání. První třetina byla z naší strany prostě špatná. V závěru utkání jsme mocně dotahovali, ve chvíli, kdy jsme chtěli hrát bez brankáře, tak přišlo špatné střídání. Myslím, že jsme neodvedli špatný výkon, ale rozhodlo to, kdo lépe trestal chyby. My jsme také měli šance, i za stavu 3:0, ale nebyli jsme efektivní."

Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 3. Vantuch (M. Procházka), 13. J. Stránský (Bližňák, Jánošík), 37. J. Stránský (P. Jelínek, Vitásek) - 49. Ostřížek (Holec), 53. Strapáč (Ostřížek, Eberle). Rozhodčí: Hradil, M. Petružálek - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1. Diváci: 7500 (vyprodáno).

Sestavy:

Liberec: Lašák - Kolmann, Ševc, Pyrochta, Vitásek, Havlín, Jánošík - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Svačina, Bulíř, Radivojevič - J. Stránský, Bližňák, D. Špaček - M. Procházka, Vantuch, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, Staněk, Matai, Rašner - Skladaný, J. Knotek, Laš - Eberle, Ostřížek, Strapáč - Fořt, Herman, Burian - T. Mikúš, Zeman, Holec. Trenéři: Venera a Tomajko.