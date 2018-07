Liberec - Fotbalisté Liberce remizovali v generálce na start nové sezony s polským Slaskem Vratislav 1:1. Za Slovan čtyři minuty po pauze srovnala jedna z letních posil Slovák Martin Koscelník. Přípravným zápasem s desátým celkem uplynulé sezony polské ligy vyvrcholily dnešní oslavy 60 let od založení libereckého klubu.

Liberec nevstoupil do utkání dobře a v sedmé minutě inkasoval. Mateusz Cholewiak si zaběhl za obranu a prostřelil Hladkého. Slovan pak měl řadu šancí, ale srovnat se mu povedlo až v 49. minutě, kdy se Koscelník prosadil hlavou.

"Splnilo to moje očekávání. Jen mi bylo trochu líto, že jsme se dopustili hrubé chyby, zaspali jsme a stálo nás to i výsledek. Nebýt toho nešťastného gólu, zápas jsme mohli vyhrát," řekl novinářům liberecký trenér Zsolt Hornyák.

"Byl bych spokojenější, kdybychom vyhráli, ale mužstvo hrálo v dobrém tempu celý zápas. Kluci ze sebe vydali maximum, šli nadoraz a tak si představuji, aby zápas vypadal. Kromě našich chyb jsme soupeře do ničeho vážnějšího nepustili," dodal Hornyák.

Liberec po jeho letním příchodu prožil vydařenou přípravu. Z šesti zápasů prohrál jen ten úvodní s druholigovým Varnsdorfem a na soustředění v Rakousku zvítězil ve všech třech duelech, navíc bez inkasovaného gólu. Severočeši vstoupí do ligové sezony domácím soubojem s Karvinou.

V Liberci dnes vyvrcholily oslavy 60 let klubu. Fanoušci si mohli prohlédnout zázemí stadionu a před přípravným utkáním s Vratislaví se jim v exhibičním duelu představily výběry složené ze všech tří mistrovských týmů Slovanu z let 2002, 2006 a 2012. Nechyběli ani tehdejší trenéři Ladislav Škorpil, Vítězslav Lavička a Jaroslav Šilhavý.

Slovan Liberec - Slask Vratislav 1:1 (0:1)

Branky: 49. Koscelník - 7. Cholewiak.

Sestava Liberce: Hladký - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Mikula - Breite - Malinský (73. Nešický), Pešek (46. Oscar), Ševčík, Potočný - Mashike Sukisa (66. Pázler). Trenér: Hornyák.

Hornyák chce fotbalisty Liberce vrátit do evropských pohárů

Fotbalisté Liberce ve druhé sezoně po sobě nebudou startovat na evropské scéně, pod vedením nového slovenského trenéra Zsolta Hornyáka se tak chtějí v nadcházejícím ligovém ročníku vrátit na pohárové příčky. Pětačtyřicetiletý kouč se těší na nový herní formát nejvyšší soutěže.

"Já bych byl nejradši, je to taková určitá pečeť na mé duši, aby se Slovan Liberec dostal zpátky do pohárů. Takže ty úmysly jsou nejvyšší. Samozřejmě vše bude záviset od výsledků. Za sebe i za mužstvo uděláme vše pro to, abychom vrátili Liberec do pohárů," řekl Hornyák novinářům po dnešní remíze 1:1 s Vratislaví v generálce na sezonu.

Severočechy převzal na začátku června po Davidu Holoubkovi, který po šestém místě v minulé sezoně skončil. Novému slovenskému kouči se v přípravě s mužstvem dařilo - z šesti zápasů Slovan prohrál jediný a na soustředění v Rakousku zvítězil ve všech třech duelech bez inkasované branky.

"Výsledkově to bylo v pořádku, ale ještě máme před sebou strašně moc práce. Hodně nových hráčů přišlo, pracujeme na tom každým dnem, ale výsledek se pomaličku dostavuje. Ještě to není ten finální efekt, co bych očekával. Čekám o hodně víc od týmu jako celku. Doufám, že se hra ještě zlepší," uvedl Hornyák.

Liberec se při posilování zaměřil hlavně na hráče z druhé ligy. Z Českých Budějovic přišli Elvis Mashike Sukisa s Jakubem Peškem, z Táborska Aleš Nešický a z Hradce Králové Jan Pázler. Ze Slovenska pak Slovan získal Martina Koscelníka.

"Podařilo se nám dát hlavně charakterově dobré mužstvo. Je to strašně soudržné mužstvo, to je první dobrý krok, abychom hráli dobrý fotbal. Kluci mají hlad po výsledcích, ukazují to i v tréninku. Jsme na začátku cesty, ale jsem velmi rád, že se povedlo dát tak charakterní mužstvo dohromady," řekl Hornyák.

Ještě jedna posila by měla dorazit. "Pravděpodobně by se měl v pondělí dořešit ještě jeden post. Nechci to zatím konkretizovat, je to už na spadnutí. Jedná se o střed zálohy," uvedl Hornyák. "O základní sestavě mám na 99 procent jasno," dodal.

Těší se na nový herní formát české ligy, která bude mít nadstavbovou část. "Pro mě je to motivující. Myslím, že šance budou ještě o to větší, do konce bude o co hrát. Bude to zajímavější pro diváky, že se liga natáhne. A nemyslím, že to bude věc kondice," podotkl Hornyák.

Liberec na rozdíl od dalších adeptů na čelní příčky nebude hrát evropské poháry. "Myslím, že je to pro nás asi výhoda. Přišlo skutečně hodně nových a mladých hráčů. Dá nám to víc prostoru to mužstvo ustálit, pracovat na sobě. Na druhou stranu je mi to i líto, protože poháry by přitáhly více diváků. Určitě by to byla zkušenost k nezaplacení pro hráče," dodal Hornyák.