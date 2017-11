Liberec - Fotbalisté Liberce porazili v dohrávce osmifinále domácího poháru Karvinou 5:3 po prodloužení. Slovan poslal po čtvrthodině do vedení Jan Mikula, ve 28. a 39. minutě otočil skóre dvěma góly Jan Kalabiška, ale šest minut před koncem srovnal Matěj Pulkrab. V prodloužení pak o postupu domácího favorita do jarního čtvrtfinále rozhodli Roman Potočný, znovu Pulkrab a Matěj Hybš, za Slezany už jen snížil Ondřej Lingr.

"Stalo se to, čeho jsme se obávali, během toho programu jsme nechtěli prodloužení. Naštěstí to pro nás bylo se šťastným koncem. Když to odlehčím, lidi viděli za 100 korun 120 minut fotbalu a osm branek. Jsme rádi, že jsme v poháru přezimovali, což byl náš cíl," řekl na tiskové konferenci liberecký trenér Jindřich Trpišovský.

Oproti sobotního vítěznému ligovému derby s Jabloncem udělal pět změn a kouč Karviné Jozef Weber dokonce postavil do základní sestavy pouze jediného hráče, který nastoupil od začátku v posledním utkání s Plzní.

V úvodu bylo patrné, že hosté nastoupili v hodně kombinované sestavě, a Liberec dominoval. Po čtvrthodině Slovan převahu zúročil, když se střelou na zadní tyč prosadil Mikula a zaznamenal svůj první soutěžní gól v sezoně.

V druhé části první půle však hosté přidali a skóre nečekaně otočili. Ramírezův únik ještě zlikvidoval liberecký brankář, ale v 28. minutě už srovnal hlavičkou Kalabiška.

Nejlepší střelec slovenské ligy ze sezony 2014/15 pak v 39. minutě uklidil balon do sítě po Ramírezově přízemním centru a poslal Slezany do vedení. Dva góly v soutěžním utkání dal poprvé od předloňského května.

Po přestávce Liberec usiloval o vyrovnání, na hřiště se dostal i střelec hattricku proti Jablonci Kerbr a právě po jeho asistenci srovnal šest minut před koncem akrobaticky Pulkrab.

V půlhodinovém prodloužení už Liberec naplnil roli favorita a rozhodl dvěma slepenými góly v závěru první části. Potočný svoji úvodní šanci nedal, ale ve 103. minutě už se z otočky prosadil. Vzápětí Pulkrab nadvakrát dorazil míč do sítě a v druhé polovině prodloužení přidal pátou trefu Hybš. Vzápětí už jen snížil osamocený Lingr.

"Karviná má můj obdiv. Proměnili sestavu a hráli velice dobře. Mohli rozhodnout v normální hrací době. Naštěstí jsme v závěru srovnali na 2:2 a šlo se do prodloužení, na které jsme si velmi věřili. Už jsme ho v této sezoně jednou absolvovali a kluci potvrdili, že jsou fyzicky skvěle připraveni," uvedl Trpišovský.

Slovan potvrdil dobrou formu z ligy, kde je po sérii tří výher čtvrtý. Naopak Karvinští si po třech porážkách v nejvyšší soutěži za sebou nezlepšili náladu.

"Pro diváky to bylo pěkné utkání. My jsme i v té okleštěné sestavě do 80. minuty podali velmi slušný výkon. Škoda té vyrovnávací branky. Konec byl divoký, přesto musím říct, že někteří hráči, kteří moc nenastupují, mě nezklamali," řekl karvinský kouč Weber.

Liberec doplnil dřívější čtvrtfinalisty poháru Slavii Praha, Ostravu, Zlín, Mladou Boleslav, Jablonec a druholigový Hradec Králové. Osmifinále zakončí v pátek 10. listopadu souboj ligového lídra Plzně se Slováckem.

Slovan Liberec - MFK Karviná 5:3 po prodl. (2:2, 1:2)

Branky: 84. a 104. Pulkrab, 15. Mikula, 103. Potočný, 118. Hybš - 28. a 39. Kalabiška, 119. Lingr. Rozhodčí: Orel - Ratajová, Vít. ŽK: Voltr, Pulkrab - Štepanovský, Letič, Puchel, Smrž, Kalabiška, Panák. Diváci: 1289.

Liberec: Kolář - Mikula, Kúdela, Karafiát, Hybš - Breite (58. Kerbr), Vácha (46. Kulhánek), Potočný - Ševčík, Pulkrab, Voltr (77. Folprecht). Trenér: Trpišovský.

Karviná: Pastornický - Štepanovský, Janečka, Lischka, Letič - Smrž (79. Lingr), T. Weber - Kalabiška, Puchel (60. Panák), Eismann - Ramírez (71. Wágner). Trenér: J. Weber.