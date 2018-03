Praha - Hokejisté Liberce porazili Spartu i ve třetím utkání předkola, když vyhráli v Praze 4:1 a postoupili do čtvrtfinále play off extraligy v nejkratší možné době po vítězství v sérii 3:0 na zápasy. V boji o semifinále narazí Bílí Tygři na druhý tým základní části Hradec Králové.

Pro Spartu celkově nepovedená sezona, do níž Pražané vstupovali jako jeden z hlavních favoritů na titul, končí. Po loňském zklamání v podobě vyřazení ve čtvrtfinále obsadí v konečném účtování desátou příčku, která jim patřila i po dlouhodobé fázi. Dnešní porážkou protáhl klub sérii proher ve vyřazovací části už na deset.

Dlouho bezbrankový zápas se rozhodl až v poslední třetině, kdy skórovali útočníci Dominik Lakatoš a Petr Jelínek. Sparta sice ještě odpověděla v 54. minutě trefou Roberta Říčky, jenže už o 15 vteřin později kontroval Tomáš Filippi. Při power play pečetil postup Liberce Jaroslav Vlach.

Domácí vedl do boje místo distancovaného Vrány s kapitánským "céčkem" jiný zkušený forvard Řepík. A Sparta začala úplně jinak v porovnání s mdlým výkonem, který předvedla ve středu pod Ještědem. Od začátku dobře bruslila a snažila se o co nejčetnější střelbu, jenže narážela po celý zápas na výborně chytajícího Willa.

Bek Ďaloga ukázal svou rychlost, když se rozjel v obranném pásmu Sparty a rázem se ocitl v přečíslení dvou na jednoho s Pšeničkou, ten však v obrovské šanci zakončil těsně mimo. V šesté minutě hráli domácí první přesilovku, na jejímž konci našel Klimek zadovkou od zadního hrazení Jarůška, jenže toho vychytal Will.

Na začátku 10. minuty poprvé vážněji zahrozili i Severočeši, když se dostal blízko na dostřel Jelínek, ani Aittokallio se ale nenechal zahanbit. Sparta poté opět přitlačila hosty před Willem, ale do přestávky byl nejblíže úvodní trefě Bakoš, jeho bekhend lapil Aittokallio.

Zkraje druhého dějství využil Ordoš špatného střídání Pražanů k přečíslení dvou na jednoho, v koncovce ale selhal. Pak měl v krátkém sledu dvě dobré možnosti Pech: první vykryl pohotovou lapačkou Will, ve druhé se kotouč odrazil od jeho brusle těsně vedle tyče. Při hře ve čtyřech na obou stranách si na Aittokalliovi vylámal zuby Filippi.

Liberec byl postupně čím dál aktivnější dopředu a na koně ho posadil přesně po 43 minutách Lakatoš. Sice ho těsně bránil Černoch, ale liberecký forvard i tak z otočky vystřelil a Aittokallio neutěsnil mezírku u bližší tyče. V polovině 49. minuty navíc zasadil Spartě při signalizované početní výhodě druhou ránu Jelínek.

V čase 53:33 Sparta ještě ožila díky povedené kombinaci během hry čtyři na čtyři, na jejímž konci byl Říčka, jenže Filippi jen krátce po opětovném zahájení hry našlápl z vlastní obranné modré čáry, Michálek ho stíhal marně a Filippi precizním bekhendovým blafákem poslal Liberec mezi nejlepší osmičku. Power play Sparty ukončil Vlach.

Hlasy trenérů po utkání:

František Výborný (Sparta): "Dneska nemůžeme hráčům nic vytknout. Hrozně jsme tady chtěli hrát i zítra, ale bohužel z přesilovek nedáme gól, to je těžké. Pak inkasujeme gól se štěstím. Jak se říká, připravenému štěstí přeje, a to nás letos nepotkalo. Je to smutek, protože jsem věřil, že se zvedneme. Věřím, že se Sparta z toho poučí a zase bude dobrá. Tohle určitě není příčka, kde by chtěla být. Přestože je liga vyrovnaná, Sparta by měla být výš. Věřil jsem, že vyhrajeme 1:0, že dáme gól ve třetí třetině. Byli jsme aktivní, měli jsme šance. Ale Liberec dá góly z přesilovek a my ne. Jsou tam nejlepší hráči, které máme, ale neprostřelíme to. Dneska to byl kámen úrazu, protože jsme mohli jít do vedení. Byli jsme minimálně vyrovnaným soupeřem."

Filip Pešán (Liberec): "Nechtěli jsme hrát hokej nahoru dolů, protože jsme věděli, že tady může přijít spousta vyloučení, také spousta gólů, což jsme nechtěli. Chtěli jsme se zatáhnout, změnit trochu tempo hry oproti domácím zápasům a myslím, že se nám to povedlo. Rozhodovalo se dnes v malých detailech. Hráči Sparty nevynechali absolutně ani jeden puk, nepustili ani metr ledu. Viděl jsem extrémně bojovnou Spartu, extrémní nasazení od všech hráč, ale my jsme se domácím vyrovnali a byli možná o chloupek lepší."

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 1:4 (0:0, 0:0, 1:4)

Branky a nahrávky: 54. Říčka (J. Mikuš, Pech) - 43. Lakatoš (J. Vlach), 49. P. Jelínek (Ševc, Pyrochta), 54. Filippi, 59. J. Vlach (P. Jelínek, Jánošík). Rozhodčí: Hejduk, Pražák - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:6. Bez využití. Diváci: 10.575. Konečný stav série: 0:3.

Sparta: Aittokallio - Z. Michálek, T. Pavelka, Ďaloga, Kulda, T. Voráček, J. Mikuš, Piskáček - Řepík, J. Hlinka, Buchtele - Jarůšek, Pech, Říčka - Kudrna, Klimek, Reichenberg - Uher, Černoch, Pšenička. Trenéři: F. Výborný, Rulík, J. Nedvěd a Janeček.

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Maier, Šmíd, Jánošík, Derner - Jašek, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Redenbach, Ordoš - Bulíř, Filippi, Kvapil - Lakatoš, J. Vlach, Dlouhý. Trenéři: Pešán a Mlejnek.